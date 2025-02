¿Quién era la esposa de Gene Hackman?, actor que fue encontrado muerto junto a su pareja y su mascota

En la madrugada de este 27 de febrero se reportó el fallecimiento del actor estadounidense Gene Hackaman a sus 96 años, junto a su esposa Betsy Arawaka de 63 año y su mascota, esto en la casa de la pareja en Santa Fe, Nuevo México. Hasta el momento no se ha esclarecido la causa ni el momento exacto de la muerte de la familia, y según el Santa Fe New Mexican, la oficina del sheriff del condado, liderada por Adan Mendoza, informó que no hay indicios de que algo extraño haya ocurrido.

El actor tuvo una trayectoria en la actuación que abarcó más de cinco décadas, dejando una huella imborrable en la industria cinematográfica. Ganó dos Premios Óscar, el primero como mejor actor por su interpretación del detective Jimmy “Popeye” Doyle en “Contacto en Francia” (1971), y el segundo como mejor actor de reparto por su papel en “Los imperdonables” (1992). Su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde héroes hasta villanos, lo convirtió en uno de los actores más respetados de su generación.

¿Quién era la esposa de Gene Hackman?

Se trata de Betsy Arakawa, una pianista clásica que nació en Hawai y que conquistaría a la estrella de Hollywood después de ya haber tenido un matrimonio. La pareja inició su romance a mediados de la década de 1980 y anteriormente el actor estuvo casado con Faye Maltese desde 1956 a 1986 y de allí saldrían sus tres hijos: Christopher Allen, Elizabeth Jean y Leslie Anne. Posteriormente, la pareja llegaría al altar en el año 1991 en su hogar, Santa Fe.

La pareja, que duro casada más de 30 años, llevó una privada y lejos del espectáculo, tampoco tuvieron hijo biológico por la pianista, asumió el rol de madrastra con los tres hijos del actor y también con los perros que los estuvieron acompañando en su matrimonio.