La Toxi Costeña estalló contra Karina García por hacerse la víctima en ‘La Casa de los Famosos’

El día 32 de convivencia dentro de ‘La Casa de los Famosos’ dio inicio a una nueva dinámica del juego de etiquetas, con las que la tensión se apoderó otra vez de los participantes del reality de RCN.

Durante la actividad La Toxi Costeña contó lo que reveló Karina García delante de sus demás compañeros cuando encaró a Mateo ‘El Peluche’ Varela sobre una propuesta para sostener una relación dentro del reality.

“Yo nunca me disculparía con… Peluche. Me defendí de un ataque porque en realidad querías hacerme ver mal. Entonces yo no defendería nunca a una persona que acá se hace ver como el noble, el tiernecito, el lindo, y afuera le escribió a cuanta mujer pudo para ofrecerle tener una relación acá adentro de modo efímero para que se borrara y no hubiera prueba porque a él le parece que tener una relación dentro del reality le da, pues aparte de competir, como deportista es lo único que te queda, utilizar a una mujer para durar mucho más tiempo acá adentro. Yo no tengo miedo a irme, Peluche. Pero tú vives con el miedo y yo nunca he dicho que tú no quieras a Norma, a mí me parece que a ti te gusta y lo disfrutas, pero ya venías con esa intención. Y te lo digo en la cara, no te tiro indirectas, y sí soy ponzoñosa, venenosa, y lo que te dé la gana”, dijo La Toxi Costeña.

Tras esto, Karina García expresó su molestia por la situación, por lo que momentos más tarde La Toxi Costeña y Yina Calderón analizaron la situación y no dudaron en recriminar la actitud de Karina.

“Sí él se mete conmigo tiene que aguantar porque le voy a decir hasta que se me dé la perra hija de put@ gana a mí. Y no lo voy a dejar de decir porque ella debió pensar lo que dijo cuando lo dijo, porque ella lo dijo ante unas cámaras y eso lo está viendo todo el país”, dijo La Toxi Costeña.

Ante esto Yina Calderón precisó que Karina debe ponerle frente a lo que diga, por lo que hablará con ella sobre la situación. “Esa lloradera, entonces queda uno mal ‘Ay, la hizo llorar’. Entonces todo el mundo es el malo. Yo no voy a caer en el jueguito, porque cuando vuelva a ver, entonces salí. Y ojalá yo supiera todo lo que sabes tú”, indicó la Toxi Costeña.