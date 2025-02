La advertencia que le hizo Yaya a José si la cambia por otra en ‘La Casa de los Famosos’

Desde que inició la transmisión de ‘La Casa de los Famosos’ por RCN, la relación entre Yaya Muñoz y José Rodríguez ha captado la atención de los televidentes. Lo que comenzó como una atracción sutil se convirtió en un romance evidente, con besos y abrazos compartidos en la cama. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para esta pareja televisiva.

En las últimas horas, la calma se vio interrumpida cuando algunos participantes empezaron a insinuar que otra mujer dentro del reality podría estar interesada en José. Al enterarse de los comentarios, Yaya no dudó en confrontar la situación. “Están diciendo aquí que hay varias mujeres que no sé quiénes son que gustan de mi chico”, expresó con determinación.

La presentadora afirmó saber de quién se trataba, pero, a pesar de ser de mente abierta, descartó la posibilidad de acercarse a esa persona, argumentando que los hombres de sus amigas son “una vieja más” para ella. Con firmeza, le dijo a José: “Usted, calladito, diga quién”.

Señalamientos y estrategias

El canal RCN compartió un video donde Yina Calderón reveló que tanto ella como La Liendra y Emiro coincidieron en que la persona atraída por José sería la paisa Melissa Gate. Además, Calderón sugirió que Melissa podría estar esperando la eliminación de Yaya para intentar acercarse al modelo.

Una advertencia directa

Lejos de mostrarse afectada, Yaya fue clara con José: “Si yo me voy pronto y eso pasa no me duele (...) Si yo no estoy y te metes aquí con ella, pues me voy de viaje porque yo no me voy a quedar aquí viendo el reality llorando, eso no va a pasar”. Con estas palabras, la presentadora dejó en claro su postura y su fortaleza emocional frente a la posibilidad de una traición.

El desarrollo de esta historia promete mantener a la audiencia expectante, mientras las relaciones y los conflictos continúan evolucionando dentro de la casa más famosa de la televisión colombiana.