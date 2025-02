Gabriela Tafur se sinceró sobre su matrimonio con Esteban Santos: ‘Nunca es suficiente’"

Gabriela Tafur y Esteban Santos conquistaron a miles de personas con su boda de ensueño, convirtiéndose en uno de los eventos más comentados de la farándula colombiana. Las imágenes y videos de la ceremonia inundaron las redes sociales, mostrando los momentos especiales que compartieron en su gran día. Sin embargo, tras la euforia del matrimonio, la exreina de belleza ha enfrentado otra clase de atención mediática: la presión social para convertirse en madre.

En recientes declaraciones, Gabriela expresó cómo ha lidiado con las expectativas de su entorno, que parecen seguir un guion preestablecido sobre cómo debe avanzar su relación con Esteban.

“Si nos dejamos llevar por lo que los demás esperan, corremos el riesgo de olvidar lo que queremos para nosotros mismos. Por eso he decidido algo: disfrutar el presente, sin preocuparme por lo que los otros piensen o esperen. Al final saben que, la vida es mía y no de ellos”, afirmó la modelo.

Tafur también contó que la insistencia sobre los siguientes pasos en su relación ha estado presente desde el inicio.

“Cuando empezamos a salir, la pregunta era para cuándo el compromiso. Cuando nos comprometimos, que para cuándo el matrimonio y ahora que llevamos como tres meses de casados, me preguntan y para cuándo los bebés. Ahí fue donde me di cuenta de que parece que nunca es suficiente, que esperan que avancemos según sus tiempos y no los nuestros”, comentó.

Con un mensaje directo a sus seguidoras, Gabriela destacó la importancia de seguir el propio ritmo de vida, tomando decisiones sin ceder a las presiones externas. “Enfóquense en ustedes, en su ritmo, en su momento y en su etapa de vida”, insistió.

Sus declaraciones dejaron claro que, a pesar de la atención pública sobre su matrimonio, ambos están enfocados en disfrutar su presente sin prisa por seguir un esquema tradicional. Gabriela, fiel a su naturaleza reservada, ha decidido proteger la privacidad de su relación, estableciendo límites claros frente a las expectativas ajenas. Por ahora, los seguidores de la pareja tendrán que esperar para conocer los próximos pasos en su vida juntos, respetando los tiempos que ellos mismos decidan marcar.