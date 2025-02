Rubigol tuvo que salir a confirmar su ruptura con Machis tras una ola de comentarios sobre su relación

Nicolás Rubiano es el nombre del famoso influencer bogotano Rubigol, quien por su carisma y su forma tan espontánea de hacer videos ha logrado ganar el reconocimiento de miles de personas no solo en la capital sino por todo el país. A tan corta edad, Rubigol ha logrado realizar importantes entrevista con figuras como Feid y James Rodríguez, además de que cuenta con

Por otro lado, la relación sentimental del influencer con Mariana Infante conocida como ‘Machis’ era bastante famosa y halagada por sus seguidores. Los dos jóvenes habían logrado consolidar una de las relaciones más queridas del ámbito digital. La joven también es creadora de contenido, donde cuenta algunos aspectos sobre su vida y hace contenido sobre moda y maquillaje, con lo que ha logrado ser embajadora de múltiples marcas bastante importantes.

Hace unos días viene corriendo el rumor de que la pareja de influencer le había dado fin a su relación, esto empezó a especularse por los videos de ambos en sus cuentas, donde cantaban cierto tipo de canciones. Además, todos sus seguidores vivían al pendiente de sí, aún se seguían en redes y sí conservaban las fotos juntos. Lo que haría que su ruptura resonara más, fueron algunos videos de Rubigol en el Carnaval de Barranquilla, donde se le ve junto a una misteriosa joven que no se le quita de al lado. Así comenzaron a ver miles de videos y comentarios con especulaciones de lo que había sucedido entre ambos.

Finalmente, Rubigol salió con un video en su TikTok donde confirmó la ruptura, indicando que había sido algunos meses y qué suficiente tiene solucionando sus propias cosas para tener que contar algo de su vida privada.

“Lo siento, pero la gente se separa y son cosas que pasan en la vida, me parece una huevada que yo haya tenido que salir a aclarar eso... Además, que están con una conectadera de puntos que no tienen sentido, no sé si fue por no haberles contado, supongo que fue por eso, pero no lo vi necesario, hasta que se me salió de las manos” fueron algunas palabras de Nicolás. También indicó que salió a aclarar todo porque su madre está disgustada con todo lo que se ha dicho de él e incluso su hermana estuvo “pelando” con gente vía X.

Por su parte, Machis posteó un largo texto indicando que si terminaron, pero no iba a dar las razones concretas y a grandes rasgos describió que quedaron bien y no era justo que atacaran tanto a Rubigol como a la chica que estaba con él en carnavales.