Paula Mackenzie se sinceró y desahogó al hablar sobre sus empresas y a qué se dedica realmente.

Paula Mackenzie hija del exjugador de Junior, El Nene McKenzie, salió a desmentir los rumores que circulan en redes sobre su ocupación y empresas. Recientemente se conoció que había abandonado Barranquilla tras ser mencionada en un panfleto que presuntamente la vinculó con el crimen organizado, específicamente con alias Castor, en el panfleto también apareció el cantante Zair Guette, antes de su muerte. La situación en Barranquilla se ha tornado crítica, según el periodista Jacobo Solano, quien ha realizado investigaciones sobre los hechos.

PUBLICIDAD

Para leer: Lalisa Manobal y Tayme Thapthimthong interpretan a los únicos personajes de ‘The White Lotus’ a los que no puedes odiar

En el panfleto, Paula Mackenzie es presentada como una figura presuntamente relacionada con fiestas y conocida en redes sociales como modelo, además de estar vinculada con personajes como María de Jesús Gómez, la examante de Oso Yogui, citado a declarar en los casos de corrupción que se siguen contra Alejandro Char .

En un video que circula en redes sociales, Paula Mackenzie reaccionó a estas acusaciones, explicando que el panfleto había aparecido hace seis meses y que, a pesar de su viralización, no tenía intenciones de aclarar nada sobre su vida personal. “Ese panfleto lo vi hace seis meses, cuando hice un en vivo, y ahora es el segundo en el que aparezco. Me sorprende cómo la gente disfruta enviándome eso y comentando tantas cosas absurdas”, comentó.

Paula Mackenzie revela la verdad detrás de sus negocios y su verdadero enfoque profesional

En su sincero descargo, Paula detalló los motivos por los que dejó Barranquilla: “Me fui de Barranquilla porque me extorsionaron, intentaron entrar a mi casa y me levantaron el carro a tiros para robarme. Le tengo pánico a Barranquilla, es cierto", afirmó, explicando la gravedad de la situación que la obligó a abandonar su hogar.

Paula Mackenzie también se refirió a sus empresas y aclaró que ha tenido varios negocios legítimos a lo largo de los años y que nunca ha sido prepago, como algunos han afirmado. “Voy a decir dos cosas nada más. Gracias a la gente que me está ganando el panfleto. Yo he tenido tres negocios: la Cava del Mister, Micheladas del parche, y una tienda virtual de ropa. Además, soy dueña de un emprendimiento de productos para el cabello. Fui pionera ayudando a 1500 emprendimientos durante la pandemia”, reveló.

A pesar de los comentarios negativos que ha recibido, Paula reafirmó su compromiso con su trabajo y la transparencia de sus proyectos. “He trabajado con empresarios y emprendedores en diferentes áreas, y mis seguidoras y colaboradores pueden confirmar mi seriedad. El karma existe y, aunque me estén difamando, siempre trato de hacer las cosas bien”, añadió.

PUBLICIDAD

Paula Mackenzie, a pesar de los ataques y acusaciones, sigue adelante con sus proyectos y reafirma que está lejos de la vida criminal que se le ha atribuido.

Estas fueron las declaraciones de la modelo Paula Mackenzie sobre sus negocios y empresas:

“Voy a decir dos cosas nada más. Primero, quiero agradecer a la gente que me está difamando a través del panfleto. Yo vi ese panfleto hace 6 meses, cuando hice un en vivo, y ya es el segundo panfleto en el que aparezco. Todo esto está siendo hecho con maldad, de pura maldad. Hay tanta delincuencia en Barranquilla, que ahora me están señalando a mí. En el primer panfleto me pusieron como extorsionista y ahora me están acusando de ser prepago.

Lo que más me asombra es cómo la gente disfruta viendo esto, enviándomelo y comentando tantas locuras. Con respecto a mis fiestas, siempre las he organizado de esa manera. He realizado fiestas con temas como la Casa de Papel, el Cartel y la última que hice fue de Huichol. En fin, no me interesa aclarar absolutamente nada.

Solo paso por aquí para decirles que el karma existe y que no disfruten del mal ajeno, porque en cualquier momento puede pasar lo mismo con ustedes. Lo que me están diciendo, que soy empresaria de la DEA, es fuerte. Para su información, sí he tenido negocios. He tenido tres: el primero fue La Cava del Mister. El segundo, Micheladas del Parche, tanto en el Norte como en el Sur, eran míos.

Y tercero, siempre he tenido una tienda virtual donde vendo ropa. Actualmente, también soy dueña de un emprendimiento de productos para el cabello. Aparte de eso, fui pionera ayudando a 1500 emprendimientos durante la pandemia, en áreas como comidas, peluquería, cirujanos plásticos, oncólogos y más. Y aquí están las chicas que me siguen y que pueden desmentir lo que estoy diciendo, o todos a los que yo les he trabajado.

Cuando vi lo que decían en Barranquilla, me sorprendí. Me están dando muy duro y me siguen acusando de ser trabajadora de la DEA. Sí, esa es la realidad", concluyó.