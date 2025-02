Periodista de Noticias Caracol confesó que ha probado todas las drogas y este es el motivo por el que no se “enganchó”

Noticias Caracol ha estado presente en los hogares colombianos hace de 25 años encargándose de informar a los televidentes sobre los principales hechos que son noticia durante las mañanas, tardes y noches, tanto en Colombia como en otros países del mundo, en la esfera del entretenimiento, política, deportes, salud, arte y demás. Ahora, una de sus periodistas llamó la atención, luego de que confesara que ha probado todas las drogas.

Hace varios días, la ‘bici’ periodista, Tatiana Gordillo, quien desde hace varios años forma parte del equipo de Noticias Caracol, siendo una de las reporteras principales de la capital colombiana, hizo parte del pódcast ‘Compartiendo un café’, donde se refirió a varios detalles de su vida, donde se destacó su matrimonio, pero también el tema de las drogas.

La periodista de Noticias Caracol respondió frente a cuál sería el efecto prefecto de la droga, reiterando que sería aquella que no la saca del control de sí, misma: “Que lleva a un estado de placer como pasa con la mayoría de drogas, pero que te permite seguir siendo tú misma y saber exactamente lo que está pasando en la realidad.

Esa es de pronto la razón por cuál no me gustan las drogas, no digo que no las he probado, las he probado todas, creo yo, pero no me gustan o no me quedé ahí, porque no me gusta perder el control de la situación. Yo siento que incluso el trago te hace perder el control y entro en choque con ese tipo de sustancias", agregó Tatiana Gordillo.

¿Quién es el esposo de Tatiana Gordillo, de Noticias Caracol?

El esposo de Tatiana Gordillo de Noticias Caracol es Andrés Pacheco, quien es un realizador audiovisual con más de 10 años de experiencia. Además de los años de relación que llevan, la pareja se casó en el año 2018 en Barichara, Santander, contando con una ceremonia de ensueño. Aunque se desconoce cómo se conocieron, lo cierto es que habría sido en otro medio de comunicación compartiendo el gusto no solo por el tema audiovisual, sino también por el deporte, pues ambos cada que tienen oportunidad resaltan su pasión por el ciclismo.

¿Por qué Tatiana Gordillo, de Noticias Caracol, no tiene hijos?

Tatiana Gordillo, de Noticias Caracol, en medio de una dinámica de preguntas, se refirió a este tema asegurando que actualmente no ha tenido hijos con su pareja, pues está enfocada en su rol profesional, destacando el amor que siente por sus mascotas. Además, la periodista de Caracol confesó que en los próximos años espera convertirse en madre, pues no está en la negativa de darle paso a este rol.