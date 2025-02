José Luis Perales de ‘Yo Me Llamo’ logró llevarse 10 millones en la nueva etapa del reality

Esta noche ‘Yo Me Llamo’ estrenó su nueva actividad en la que una gran suma de dinero está en juego, pues los participantes tendrán la oportunidad de ganarse un alto monto de dinero si llegan a ser los elegidos como los mejores de la noche. La elección para sorpresa de muchos, no estará a cargo de César Escola, Rey Ruiz o Amparo Grisales, sino que el encargado es Armonio, la inteligencia artificial de esta nueva temporada del reality. Este toma las opiniones del jurado y según su criterio dar el veredicto al final del programa, mientras que los jurados eligen los tres participantes quedan en riesgo.

La primera noche de esta dinámica tuvo las presentaciones de Vicente Fernández, Xavi, Gustavo Cerati, Jessi Uribe, Gilberto Santarosa, Raphael, Víctor Manuelle, Amaia Montero, Jose Luis Perales. Varios de ellos lograron sorprender al jurado y llevarse los halagos, cinco de ellos hicieron erizar a Amparo, mientras quien logró hacerla llorar fue Jose Luis Perales con la interpretación de la canción “El amor”, de una manera muy sentimental.

Las palabras que Grisales le expresó fue " Me erice, me erice, eso es el amor, eso que acabas de hacer. Perdón, pero me llegó al alma, lo hiciste de una belleza, de un poema, de un sentido. Además, con la gestualidad de José Luis, con las cejas, con esa cara maravillosa que pone cuando cuenta esos poemas. Eso es el amor. Te felicito, me llegaste al alma, no solo me ericé, me hiciste llorar."

Para terminar la noche con broche de oro, José Luis Perales fue elegido como el mejor imitador de la gala por Armonio, para escoger la cifra que se llevaría tuvo que ir a tomar una tarjeta y al revelarla mostró la cifra de diez millones. Por otro lado, los imitadores que quedaron en riesgo porque su presentación no convencia al jurado, fueron Xavi, Vicente Fernández y Víctor Manuelle.