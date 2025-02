Carmen Villalobos reveló por qué no pudo ir al concierto de Shakira en Barranquilla

Carmen Villalobos, reconocida actriz colombiana, ha construido una destacada carrera en la industria del entretenimiento con su participación en exitosas producciones tanto en Colombia como en el extranjero. Su talento y carisma la llevaron a protagonizar telenovelas como “Sin senos no hay paraíso”, donde interpretó a Catalina Santana, personaje que la catapultó a la fama internacional. A lo largo de los años, ha sido parte de otras producciones importantes como “El final del paraíso”, “Cúfeles”, “Hasta que la plata nos separe” y “El Señor de los Cielos”.

Gracias a su versatilidad y presencia en la pantalla, Villalobos ha sido reconocida como una de las actrices más queridas por el público latinoamericano. Su trabajo en la televisión no solo ha sido aclamado en Colombia, sino también en mercados como Estados Unidos y México, donde ha participado en producciones de cadenas como Telemundo y Univisión.

Además de su faceta como actriz, Carmen ha incursionado con éxito en la conducción de programas de televisión. Ha sido presentadora del reality show culinario “Top Chef VIP”, donde demostró su carisma y cercanía con los concursantes y el público. Asimismo, fue una de las anfitrionas de los prestigiosos Premios Billboard a la Música Latina, evento que reconoce a los mejores artistas del género en el mundo.

Villalobos también ha sabido aprovechar sus redes sociales para mantenerse en contacto con sus seguidores y compartir detalles de su vida diaria. Desde su cuenta de Instagram, donde cuenta con millones de seguidores, la actriz publica contenido sobre sus rutinas de ejercicios y consejos de belleza. En especial, suele compartir tips sobre el cuidado de la piel y el cabello, dos aspectos que siempre ha resaltado en sus publicaciones.

Carmen Villalobo contó por qué no asistió al concierto de Shakira

Recientemente, uno de sus seguidores le preguntó si asistiría al concierto de Shakira en Barranquilla. Sin embargo, la actriz reveló que no pudo asistir debido a compromisos laborales, dejando entrever su apretada agenda profesional.

Asimismo, indicó que tampoco podrá ver a Shakira en sus presentaciones de Bogotá, ya que tiene otros compromisos previamente adquiridos. No obstante, Villalobos no descarta la posibilidad de asistir a uno de los conciertos de la cantante en República Dominicana o en Miami, ya que este país está en la lista de los que visitará Shakira con su tour “Las mujeres no lloran”.