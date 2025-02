“Trabajé a pérdida”: Manuela Gómez contó que piensa en dejar uno de sus negocios

La influencer habló a sus seguidores que no ha tomado una decisión seria sobre una de sus empresas.

Manuela Gómez evalúa cerrar su emprendimiento de postres tras pérdidas económicas

La influencer y creadora de contenido paisa, Manuela Gómez, sorprendió a sus seguidores al revelar a través de sus redes sociales que está considerando cerrar uno de sus negocios debido a que ha trabajado a pérdida. La empresaria, conocida por su emprendimiento de productos de belleza para el cabello, decidió diversificar su negocio en 2024 con la creación y venta de postres, un proyecto que tuvo una gran acogida en Medellín y otras ciudades del país.

El negocio surgió de manera espontánea cuando Gómez elaboró un postre para ella misma y decidió comercializarlo. Con el tiempo, la demanda creció y la influencer invirtió en nuevas máquinas, acudió a un laboratorio para aumentar la producción y arrendó un nuevo espacio para la fabricación. Su objetivo principal con este emprendimiento era reunir el dinero suficiente para comprar una casa y asegurar el bienestar de su hija, Samantha.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo y las inversiones realizadas, la creadora de contenido confesó que no ha logrado obtener las ganancias esperadas y que enfrenta una difícil encrucijada.

“No he tomado decisiones si el emprendimiento de los postres va a seguir o no porque la verdad todo este tiempo trabajé a pérdida con tantas garantías, el costo de los insumos… Voy a esperar a ver qué planes se me ocurren. Por ahora, todavía hay postres porque tengo muchas materias primas que compré, entonces obviamente tengo que seguir produciendo para terminarlas y luego tomar una decisión”, expresó Gómez en sus redes sociales.

La influencer también aclaró que, aunque la rentabilidad del negocio es incierta, continuará con la venta de postres hasta encontrar una solución viable. “Todavía no sabemos qué va a pasar con los postres. Por ahora seguimos vendiendo porque estoy produciendo. Así no sea rentable, mientras miro a ver qué voy a hacer, pero acá voy a tener un espacio mucho más grande y, obviamente, como se manejan postres, tengo que fumigar”, agregó.

Gómez dejó claro que su deseo es salvar el emprendimiento y esperará el tiempo adecuado para tomar la mejor decisión sobre el futuro de su negocio.