Jessica Cediel se accidentó en la calle pero mostró al “ángel” que la ayudó

La actriz y presentadora de televisión colombiana Jessica Cediel ha construido una exitosa trayectoria en los medios de comunicación, destacándose por su carisma y talento. Su carrera la ha llevado a trabajar en importantes producciones y programas tanto en Colombia como en Estados Unidos, donde ha consolidado su imagen como una de las figuras más queridas del entretenimiento hispano.

Recientemente, Cediel estuvo en el ojo del huracán debido a rumores que la vinculaban sentimentalmente con el reguetonero Daddy Yankee. Sin embargo, la modelo lanzó una indirecta en redes sociales con la que dejó entrever que el supuesto romance era completamente falso, desmintiendo así las especulaciones que habían surgido sobre su vida amorosa.

Además, la presentadora compartió con emoción que recibió un regalo adelantado por el Día de San Valentín: la ciudadanía estadounidense. Tras vivir 10 años en Estados Unidos, Cediel celebró este importante logro en su vida, asegurando que se siente agradecida por las oportunidades que ha tenido en el país norteamericano.

Jessica Cediel salvada por un “ángel”

A través de sus redes sociales, Jessica Cediel mostró un video en el que relató cómo sufrió un percance con su automóvil en una carretera. Afortunadamente, un “ángel” llamado Robinson apareció en el momento justo para ayudarla, evitando que la situación se convirtiera en un problema mayor.

“¿Cómo la ven? Me pinché. Me encontré un ángel, Robinson más lindo, me vio botada y dijo: ‘Necesita ayuda’”, contó Jessica mientras enfocaba a su salvador con la cámara. Luego agregó: “Que Dios bendiga a los ángeles de buen corazón, ¿sí o no, madre? O sea, yo estaba sola dándole, y este man llegó a ayudarme, que Dios te bendiga Robinson”.