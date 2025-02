“Invertirme en mí 100%”: Marcela Reyes busca elevar su autoestima con una cirugía estética

Marcela Reyes, reconocida DJ de guaracha y empresaria, ha consolidado su carrera en la escena musical con su inigualable talento y carisma. Con una trayectoria destacada, ha logrado posicionarse como una de las artistas más influyentes del género, llevando su música a escenarios nacionales e internacionales. Su pasión por la electrónica y la guaracha la han convertido en un referente dentro de la industria.

Recientemente, la creadora de contenido recibió una ola de elogios por su madurez al llevar a su hijo Valentino a ver a su padre, Exotic. El artista, quien fue víctima de un ataque armado en un evento musical a principios de noviembre de 2024, ya se encuentra fuera de peligro. Este gesto de Reyes fue ampliamente celebrado en redes sociales, donde sus seguidores destacaron su madurez y compromiso con el bienestar de su hijo.

Hace poco, la artista compartió con sus miles de seguidores que ha decidido someterse a un procedimiento estético para mejorar su apariencia física. Según explicó, aunque ha logrado adelgazar, no ha conseguido definir ciertas partes de su cuerpo como desea. Por esta razón, optó por recurrir a la cirugía para alcanzar el resultado que anhela.

Marcela Reyes manifestó su entusiasmo ante este cambio y expresó: “Me opero la otra semana, vengo de cita con mi cirujano. Estoy muy emocionada, este año quiero invertirme en mí 100%, quiero tener mi autoestima por las nubes. Sentía que por más que entrenara y siguiera el reto, no lograba marcar mi cuerpo como deseaba. Acuérdense que el reto te baja de peso, pero no te marca. Aquí lo único que te marca es el ejercicio o una cirugía. Entonces, definitivamente ya me voy a operar la otra semana. No les voy a decir qué día porque posiblemente les vamos a mostrar la cirugía en vivo y en directo. Así que muy pendientes”.

Aunque no especificó qué parte de su cuerpo intervendría esta vez, los seguidores están a la expectativas de los resultados de su nueva apariencia.