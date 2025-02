Experiodista de Noticias Caracol fue víctima de robo en España, “fue un susto maluco”

Noticias Caracol es un informativo colombiano que cuenta con una gran acogida entre los televidentes, ya que durante más de 10 años ha hecho parte de las mañanas, tardes y noches del público, llevándoles así los principales hechos que tiene lugar en diferentes zonas del país, donde marcan trascendencia temas sociales, políticos, económicos, deportivos y culturales. Aunque el noticiero cuneta con un amplio equipo de periodistas y presentadores, en los últimos meses han sido varias las renuncias y recientemente un experiodista confesó que fue víctima de robo en España.

¿Quién es el periodista que renunció a Noticias Caracol?

El periodista que hace pocos meses decidió renunciar a Noticias Caracol fue David Quintero, quien durante varios meses hizo parte del informativo como uno de los reporteros en la capital colombiana, otorgándoles a los televidentes a diario información sobre diferentes hechos que ocurren en Bogotá y estando presente en ocasiones en el set del noticiero.

¿Por qué renunció David Quintero a Noticias Caracol?

David Quintero decidió renunciar a Noticias Caracol hace pocos meses y semanas después inició una nueva etapa de su vida en España. Allí, se ha encargado de conocer varios lugares y disfrutar de otro ambiente, pero el principal objetivo tuvo que ver con que el periodista adelanta estudios profesionales en este país. Si bien, esta no terminó siendo una decisión sencilla, era uno de los grandes sueños que tenía desde hace mucho tiempo, agradeciéndole al canal por la oportunidad de dar a conocer su talento.

Cabe resaltar que David Quintero, a pesar de haber renunciado a Noticias Caracol, cuando ocurren situaciones trascendentales en este territorio terminado realizando un respectivo reportaje frente a este tema, teniendo cortas apariciones en el informativo.

¿Cómo fue el robo a experiodista de Noticias Caracol en España?

A través de sus redes sociales, David Quintero, el experiodista de Noticias Caracol, se encargó de contarles a sus seguidores que fue víctima de robo fuera de un supermercado en España, pero gracias a la rápida atención de las autoridades logró recuperar su patín: “Me robaron el patín en un supermercado. Les traigo una noticia triste, pero con un final feliz (…) Yo fui al supermercado donde siempre voy y simplemente dejé el patín amarrado con la cadena, donde normalmente dejan las bicicletas. Además, porque dije estoy en Europa, esto no pasa, mi pensamiento latino, dice todo bien, no me van a robar (…) Cuando de casualidad me preguntan, ¿usted tiene un patín? Y yo sí, es que se acaban de robar uno y yo oh, por Dios es el mío (…) Me dice,Fue un susto maluco" es que los cogieron, yo me quedé en silencio porque no es posible, pero yo lo puedo seguir por el GPS, ayúdenme a llamar a la policía, pero yo no voy a ir por él (...)

La cajera se fue detrás de los manes y alcanzó a forcejear con uno (…) parecía, pues la persecución, yo preocupado porque decía voy a perder mi patín porque con esto voy a estudiar (…) Al final, llegué a la comisaria más cercana, me tomaron la denuncia, me entregaron el patín y capturaron a las dos personas (…) Fue un susto maluco".