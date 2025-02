Cami Pulgarin mostró más detalles de su transición de género

Cami Pulgarin anteriormente conocida como Juan Camilo Pulgarin hace unos meses hizo el anuncio público su transición de género, adoptando el nombre de Cami. Esta decisión representa un paso significativo en su vida, abrazando su identidad y viviendo abiertamente como mujer trans. Cami es reconocida por ser influencer, comediante y creadora de contenido, quien también ha participado en realities.

La paisa se dio a conocer hace años en redes sociales por sus parodias y doblajes del programa “Keeping Up With the Kardashians”. De allí surgió su personaje ‘María José’, donde utilizaba una peluca de cabello negro y actuaba de manera diferente. En varias ocasiones, Cami se mostró utilizando atuendos y pelucas femeninas y cuando entraba en ese personaje, su público la halagaba, pues le quedaban muy bien este tipo de looks.

Desde que hizo el anuncio de su transición ha recibido bastante apoyo y admiración por parte de sus seguidores, quienes han elogiado su valentía y autenticidad. Cami ha compartido detalles de su proceso de transición en redes sociales, incluyendo algunas cirugías y tratamientos hormonales. En esta ocasión junto a su cirujano compartieron el antes y el después del procedimiento, donde se ve a Cami luciendo aún como un hombre, en la operación se pondría senos y modificaría su figura con una lipo. Al respecto se volvió a llevar miles de halagos, donde resaltan su belleza.

Realities en los que ha participado Cami Pulgarin

Antes de su extremo cambio, Cami Pulgarin participó en dos realities bastantes conocidos, el primero fue ‘La Vengaza de los Ex’ de MTV en el año 2021. Este en un formato juvenil, inspirado en Ex On the Beach en el que reunen a un grupo de hombres y mujeres a los que poco a poco les empieza a llegar sus exparejas, para tener citas. El segundo reality del que hizo parte fue ‘La Casa de los Famosos’ en el año 2024, esta fue la primera temporada que fue todo un éxito, donde ganó Karen Sevillano.