Eliminada de ‘Yo me llamo’ salió en defensa de Amparo Grisales; dividió opiniones

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación más reconocidos en Colombia, pues desde hace varios años se ha encargado de llevarles a los televidentes toda una gama de producciones enfocadas principalmente en la información y en el entretenimiento, donde se destaca ‘Yo me llamo’, un ‘reality’ de imitación que cuenta con varios jurados entre ellos César Escola, Rey Ruiz y Amparo Grisales. Ahora, la más reciente eliminada de ‘Yo me llamo’ salió en defensa de Amparo Grisales.

¿Quién es la reciente eliminada de ‘Yo me llamo’?

La más reciente eliminada de ‘Yo me llamo’ fue la imitadora de Karol G, quien no terminó convenciendo a los jurados y por decisión unánime de los jurados fue la elegida para salir de la competencia, teniendo en cuenta el nivel de los otros participantes que se presentaron esa misma noche.

Ante el hecho, la tristeza por parte de ‘Yo me llamo’ Karol G terminó siendo más que evidente, pero no dudó en agradecer por la oportunidad, ya que su pasión está en la música, no imitando como lo mencionó, sino a partir de su propia esencia.

¿Qué dijo ‘Yo me llamo’ Karol G sobre Amparo Grisales?

Luego de la eliminación de Karol G de ‘Yo me llamo’, el equipo de redes sociales de Caracol no dudó en entrevistarla, refiriéndose así a su proceso, donde la imitadora aseguró que estaba de acuerdo con las declaraciones de los jurados. En primer lugar, Rey y César, quienes reiteraron que perdía el color del artista original en varios momentos,

Mientras que Amparo Grisales, según lo mencionó la imitadora, reiteró que habían sido varias las oportunidades que le habían dado dentro del ‘reality’: “Amparo dice que me dio muchísimas oportunidades (…) No me parece que Amparo sea muy dura como la pintan en las redes, siento que es una persona que no tiene filtros. Hay muchísimas personas aquí en el mundo que son así, solo que ella es una persona pública", fueron las declaraciones que añadió ‘Yo me llamo’ Karol G.

¿Quién es el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’?

En los próximos días, ‘Yo me llamo’ le dará paso a una nueva etapa del ‘reality’, donde el ‘jurado’ encargado de dar el veredicto final es Armonio, quien es la inteligencia artificial del ‘reality’ quien durante la noche escuchará con atención a los artistas, además de su parecido físico eligiendo así al mejor de la noche contando con premios de 1 a 100 millones de pesos.