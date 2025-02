Este lunes 17 de febrero, Latinoamérica se despertó con la triste noticia de la muerte de Paquita la del Barrio a sus 77 años en su hogar en Veracruz, México. “Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Paquita la del Barrio en su hogar en Veracruz. Fue una artista única e irrepetible que deja una huella imborrable en el corazón de todos quienes la conocimos y disfrutamos de su música”, fue el mensaje publicado en las redes sociales oficiales de la cantante mexicana.

Francisco Torres, representante de la artista, reveló que Paquita falleció mientras dormía.

“Esta mañana nos sorprendieron con la noticia de que no despertó. Estaba en su casa, se llamó a una ambulancia, y los paramédicos confirmaron que no había nada más que hacer. Murió en su casa y en su cama. ¿Qué más podría desear uno que no sea morir en su hogar?“, expresó Torres en medio del programa matutino ‘Venga La Alegría’.

Paquita la del Barrio de ‘Yo Me Llamo’ contó la vez que la mexicana quiso grabar una de sus canciones

‘Yo Me Llamo’ quienes se han dedicado a reconocer lo mejor de la imitación del país, le rindió un homenaje a Paquita, teniendo como protagonista ala imitadora colombiana de la cantante. La imitadora no dudó en aprovechar el momento para recordar la vez en la que la mexicana conoció sus canciones originales: “Me llamó y me dijo ‘no tengo el CD acá para saber la autoría de quién es. Hizo que el equipo le pusiera las canciones y cuando la encontró le dije que era una letra mía. Me dijo ’Dame permiso para grabarla' y yo le dije que sí. Y ella la grabó en México con banda. Después me dijo ‘mire esta es la canción, ya la grabé”.

Del mismo modo, expresó su sentir por el fallecimiento de la leyenda mexicana: “Esa señora es una dura en México demasiado conocida. Paquita es una grande. Siento que perdimos una de las grandes artistas mexicanas, perdí una amiga, perdí la fuerza para estar en ‘Yo Me Llamo’.