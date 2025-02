Freddy Burbano concedió entrevista en RCN antes de ser condenado por muerte de mujer de 22 años en Bogotá

Para julio de 2002, el cantante de música popular, Freddy Burbano, estuvo involucrado en un trágico accidente de tránsito en el que perdió la vida una joven de 22 años, que respondía al nombre de Karen Molina; situación que ocurrió en la Calle 13 con Carrera 39 en Bogotá, en la que había inmersos varias agravantes según la Fiscalía, dentro de ellos el ir manejando a alta velocidad y el conducir en estado de aligeramiento. A pesar de esto, Burbano estaba en libertad, pero vinculado al proceso, algo que quedó desvirtuado con su reciente condena.

Luego de más de tres años de investigación y las peticiones de la familia de la víctima por justicia, la juez 39 Penal del Circuito de Bogotá, sentenció al intérprete de ‘Bohemio’ a cumplir una condena de 50 meses de prisión y el pago de una multa equivalente a 47 salarios mínimos legales vigentes, decisión avalada en el delito de homicidio culposo.

Esta decisión fue alegada por la defensa del cantante a cargo del abogado Ángel Morales, quien solicitará que esta medida no sea intramural, y, por el contrario, pueda ser cumplida de manera domiciliaria debido a que esta sentencia no supera los 96 meses de cárcel.

¿Cuál fue la última entrevista de Freddy Burbano antes de ser condenado?

Previo a que se diera a conocer su condena, Burbano había concedido una entrevista al programa ‘Buen día, Colombia’ de RCN en enero del presente año, conversación en la que expresó: “Freddy Burbano se fue un poco a pique por el incidente que ya más de uno conoce. Esto se está llevando a un término en el que todos quedemos de la mejor manera. Estamos demostrando de que realmente no fue 100% culpabilidad del accidente. Hay personas que influyeron mucho para que esto sucediera de esta manera. (...) Al principio todo el mundo me tiró la piedra a mí, a medida que fue pasando el tiempo se vio que el taxista, el señor que se pasó el semáforo en rojo, estaba más comprometido que yo, y no lo digo yo, lo dicen los videos y las cámaras. La justicia divina y la terrenal sabe que hay personas comprometidas, no solamente Freddy Burbano. (...) Somos seres humanos que comentemos errores”.