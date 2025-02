Variel Sánchez de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, abrió su corazón y reveló por qué sus hijos son su fuente de éxito

El pasado 10 de febrero Caracol Televisión le dio inicio a la nueva versión de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ , telenovela que vio la luz en 2007 y que en su nueva entrega tiene como protagonista a Variel Sánchez, afamado actor que ha dado de qué hablar en las redes luego de dar a conocer los cambios que ha enfrentado en su vida desde que tomó la decisión con su esposa de convertirse en padres.

Ya son nueve años los que lleva Sánchez junto a Estefanía Godoy, unión concretada en el altar en 2019 y que tiene como fruto a los dos seres que más aman en la tierra, sus ‘retoños’ Valentín y Ramón.

Variel Sánchez

Justamente estos dos pequeños fueron protagonistas temáticos de la entrevista que Variel le concedió a José Fernando Patiño, expresentador de Noticias Caracol, que ha sacado a flote, y con gran éxito, su pódcast ‘Sin Reserva’. En esta conversación, Sánchez dejo en claro las visiones a futuro que tiene con la crianza de sus hijos y dejó en palabras que gran parte de las bendiciones que ha tenido en su carrera llegaron gracias a ello

“Yo siempre quise ser papá, yo soy de los raros. Dense la oportunidad de pensarlo aunque sea. (...) Es miedoso ser papá, si hay algo que me ha retado en la vida y me ha sacado de mi zona de confort es ser papá. (...) No hay manuales para hacer esta vaina. Mi infancia fue divina, me dejaron ser Variel. (...) Para mí el éxito es levantarme en la mañana y ver a esos niños con sus cabras, eso para mí es el éxito, la plata va y viene. Desde que soy papá, cada día soy más exitoso y cada día me levanto con más fuerzas y con más ganas”, manifestó el hombre que interpretó a ‘Vicente Guerra’ en ‘A mano limpia’ de RCN.

“Una de mis grandes metas es que ellos tengan bonitos recuerdos como los tuve yo. Ellos tienen una vida, una nota. Ahora estoy encargándome de que no sientan que estoy es así todo el tiempo, esto tiene muchos matices. Ellos tienen un montón de posibilidades, pero hay otras cosas duras. Tienen mucho amor, comprensión, los dejamos que ellos sean, los dejamos que se expresen, hay mucho respeto. A mí sí me gusta la familia tradicional colombiana, comparto muchas ideas nuevas, pero mis hijos tienen que criarse con valores”, añadió.