Marcela Reyes contó por qué hizo firmar un contrato de confidencialidad en la fiesta de Manuela Gómez

La reconocida DJ de guaracha, Marcela Reyes, generó revuelo en redes sociales al contar que hizo firmar un contrato de confidencialidad a todos los invitados de la fiesta de cumpleaños de su amiga Manuela Gómez. La empresaria tomó esta medida para evitar filtraciones sobre lo que ocurrió en la celebración y evitar posibles polémicas.

A través de sus historias de Instagram, Reyes explicó que su intención no era otra que proteger la privacidad del evento y de los asistentes. “Si tú me amas, tú me cuidas, y si yo te amo, yo te cuido. Entonces, lo que digan conmigo, lo que yo diga con ustedes, eso tiene que quedarse entre nosotros, no tiene por qué salir, sea bueno o sea malo”, expresó la DJ.

Este contrato de confidencialidad desató todo tipo de especulaciones en redes sociales. Muchos creen que la decisión de Marcela fue motivada por lo ocurrido en su propio cumpleaños el año pasado, cuando una fuerte discusión entre Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, y la modelo Sofía Avendaño terminó en un escándalo mediático. Al parecer, Reyes no quería repetir una situación similar y prefirió curarse en salud.

La fiesta de Manuela Gómez contó con la presencia de varios artistas y DJs reconocidos, pero debido a la estricta política de confidencialidad, pocos detalles han salido a la luz sobre lo que realmente ocurrió en la celebración. Aun así, algunos invitados han dejado ver en redes sociales que se trató de un evento lleno de música, diversión y exclusividad.

Mientras algunos seguidores de Marcela aplauden su iniciativa como una estrategia inteligente para evitar chismes, otros critican la medida, argumentando que impone restricciones innecesarias en un ambiente de fiesta. Sin embargo, la DJ se ha mantenido firme en su postura de proteger a sus amigos y asegurarse de que la privacidad del evento se mantenga intacta.

Con esta acción, Marcela Reyes marcó un precedente en el mundo del entretenimiento, demostrando que en un ambiente donde las polémicas suelen ser moneda corriente, la discreción puede convertirse en la mejor aliada.