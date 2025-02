“Estoy muy preocupada”: Daniela Álvarez confesó que alguien entra a su casa cada vez que se va de viaje

Daniela Álvarez ha forjado una destacada carrera en el mundo del entretenimiento colombiano. La exreina de belleza logró ganarse el cariño del público no solo por su carisma y talento, sino también por su fortaleza y resiliencia ante los desafíos de la vida. Como presentadora de televisión, ha participado en importantes programas como ‘El Desafío’, consolidándose como una de las figuras más admiradas del medio.

Además de su trayectoria en la televisión, la barranquillera ha sido una inspiración para muchas personas, mostrando siempre una actitud positiva ante la adversidad. Su historia de superación ha trascendido más allá de la pantalla, convirtiéndola en un referente de perseverancia y motivación. Gracias a su autenticidad y cercanía con sus seguidores, ha logrado mantenerse vigente en la industria del entretenimiento.

La novia del actor y también presentador de televisión Daniel Arenas mencionó que ya se encuentra mucho mejor de la lesión en su pie, la cual la llevó a guardar reposo absoluto durante varias semanas. Daniela expresó su alivio al poder retomar poco a poco sus actividades diarias y continuar con sus proyectos personales y profesionales.

Una ‘intrusa’ en la casa de Daniela Álvarez

Actualmente, Daniela sigue muy activa en sus redes sociales, donde compartió un hecho curioso sobre una “intrusa” que ha invadido su casa. “Quiero que sepan que estoy muy preocupada. Cada vez que me voy de viaje hay alguien que entra aquí en mi casa y la verdad que no tiene permiso, estoy muy preocupada. ¿Y saben qué es lo peor? Es que no paga arriendo, no me da nada, sino solamente desastres, porque adicional decidió hasta criar a sus hijos aquí. Miren la intrusa”, dijo Daniela mientras mostraba a un ave que había hecho su nido en uno de los materos de su balcón.

Expresó además: “Díganme si no es divina. Oigan, les voy a decir una cosa, es la segunda vez que la paloma viene a hacer eso. Yo la dejé en diciembre con sus dos huevitos y tenía la esperanza en enero de llegar a la casa y encontrar a los bebés, pero no me había dejado ningún bebé, me había dejado todo lleno de popó, literal, todo el balcón lleno de popó y dije bueno, pero al final se fue y pueden creer que ayer volvió otra vez y puso otras dos. Quiero saber cuántas veces tiene una paloma hijos. O sea, ya, ya cree que esta es tu casa”.