¿Soltero en San Valentín? Estas son las películas que lo harán volver a creer en el amor

Si bien San Valentín es un día donde se celebra el amor y muchos encuentros románticos, para otros que se encuentran solteros, hay otras alternativas de producciones cinematográficas, y que quizá los haga creer de nuevo en el amor.

Películas Destacadas para San Valentín

CHICA CONOCE CHICO (2025): Próximamente en Max, una nueva historia romántica protagonizada por Camila Sodi y Sebastián Zurita, que promete emocionar a la audiencia a partir del 14 de febrero.

CON TODOS MENOS CONTIGO (2023): Glen Powell y Sydney Sweeney interpretan a dos solteros cuya atracción inicial se vuelve amarga... hasta que deben fingir ser pareja en una boda.

COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ (2004): Un hombre se enamora de una mujer luego de un encuentro memorable, pero descubre al día siguiente que ella ha perdido su memoria a corto plazo. Protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore.

DIARIO DE UNA PASIÓN (2004): En esta historia de reencuentro, dos personas comunes y corrientes se vuelven extraordinarias por la fuerza, el poder y la belleza del amor verdadero. Protagonizada por Ryan Gosling y Rachel McAdams.

ORGULLO Y PREJUICIO (2005): Joe Wright dirige a Keira Knightley y Matthew Macfadyen en esta aclamada adaptación de la clásica novela de Jane Austen sobre las hermanas Bennet.

CUESTIÓN DE TIEMPO (2013): El amor no tiene límites en esta comedia romántica que sigue a Tim mientras usa su nuevo don de viajar en el tiempo para hallar el amor. Protagonizada por Rachel McAdams y Domhnall Gleeson.

UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL (1999): Julia Roberts y Hugh Grant estelarizan esta comedia romántica sobre el inusual amor entre una estrella de cine y el dueño de una librería.

LA BODA DE MI MEJOR AMIGO (1997): Julia Roberts estelariza esta icónica comedia romántica como una exitosa joven desesperada por impedir la boda del amor de su vida: su mejor amigo.

SWEETHEARTS (2024): Un pacto entre dos amigos para romper con sus respectivas parejas lleva a una caótica noche que pone a prueba la naturaleza de su amistad. Protagonizada por Kiernan Shipka y Nico Hiraga.

Series para una maratón romántica

COMO AGUA PARA CHOCOLATE (2024): Con el realismo mágico como pulso narrativo, esta nueva adaptación de HBO del aclamado libro de Laura Esquivel, nos sumerge en la apasionante historia de Tita y Pedro, cuyo amor desafía el deber y la tradición. Protagonizada por Azul Guaita y Andrés Baida.

AND JUST LIKE THAT… (2021): El regreso de los personajes más icónicos de Sex and The City y de su dedicado equipo. Protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon.

DIARIOS DE VAMPIROS (2009): Dos hermanos vampiros compiten por el amor de una joven en un pueblo de seres sobrenaturales. Romance, suspenso y sangre en una travesía épica. Protagonizada por Nina Dobrev, Ian Somerhalder y Paul Wesley.