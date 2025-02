¿Le están vulnerando los derechos?, se filtra video de la celda saqueada de Epa Colombia en la Cárcel

En la tarde de este jueves 13 de febrero se dio a conocer las dos tutelas radicadas por la defensa de Epa Colombia con el fin de modificar su pena, pero lamentablemente ambas fueron negadas por el alto tribunal. Con estos dos recursos, Epa Colombia esperaba que le permitieran cumplir su condena en su casa y también vivir con su hija mientras se encuentra en prisión.

Justificando la decisión, la Corte aseguró que Epa Colombia no se habría acogido a un programa de desarrollo infantil en establecimientos de reclusión que les permite a las privadas de la libertad compartir tiempo con sus hijos. A la par, Daneidy Barrera recibió medios como Caracol y RCN para dar algunas entrevistas, al igual que a Johana Bahamón la actriz y también activista grabó junto a ella y realizó algunas actividades con su Fundación Acción Interna, con la cual viene trabajando desde 2012.

En una de sus declaraciones para Noticias Caracol, Daneidy habló de cómo paso las primeras noches dentro de la prisión, la cuales definió como difíciles, primero por el hecho de conciliar el sueño con tanta preocupación “Uno ni al peor enemigo le desea que esté en la cárcel (...) Muy duro. Me recibieron bien, así como hay gente que me quiere, hay unos que no, pero fue bien, gracias a Dios” expresó la influencer.

Por otro lado, la cuenta de Instagram Rechismes hace unas horas compartió un video de Epa Colombia que le fue enviado, en él se ve a Daneidy con su traje de reclusa y acomodando su pequeña celda, esto después de que al parecer en su ausencia, algunas reclusas entraran a su cuarto y revolcaron todo. En otro de los clips mostrados, le expresan al medio digital que a la creadora de contenido se le están vulnerando sus derechos dentro de la prisión el Buen Pastor.