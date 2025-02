Exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ respaldó sanción a Yina por falta de respeto a Karen

El drama en ‘La Casa de los Famosos’ no se detiene, y en esta ocasión, Yina Calderón se convirtió en el centro de la controversia tras recibir una dura sanción por parte de ‘El Jefe’. La influencer fue castigada luego de protagonizar un fuerte enfrentamiento con Karen Sevillano, actual presentadora del reality y ganadora de la primera temporada.

Todo comenzó cuando Karen ingresó a la casa como parte de su rol en la producción, con la misión de asignar tareas a los concursantes. Sin embargo, la llegada de la caleña no fue bien recibida por Yina, quien, visiblemente molesta, no dudó en manifestar su descontento. La amiga de Epa Colombia arremetió verbalmente contra Sevillano, gritándole que se callara, que esta no era su temporada y que ahora era el turno de los nuevos participantes.

Además, la acusó de estar allí solo para hacer show y lanzó un último comentario polémico, asegurando que Karen mantenía económicamente a su novio.

El comportamiento de Yina no pasó desapercibido y provocó una rápida reacción por parte de ‘El Jefe’, quien decidió sancionarla enviándola directamente a la placa de nominación. Además, le advirtió que no tolerará más faltas de respeto dentro del reality. Esta medida ha sido celebrada por algunos seguidores del programa, quienes consideran que la influencer cruzó la línea con sus comentarios.

Uno de los que reaccionó con más fuerza a lo sucedido fue Pantera, exparticipante de la primera temporada y amigo cercano de Karen Sevillano. A través de sus redes sociales, el exgaláctico expresó su total apoyo a la sanción impuesta a Yina.

“La verdad, mi gente, yo no quería hablar de la sanción que le hicieron a Yina, pero se lo merece. Se lo merece porque ella no podía faltar al respeto a una de las presentadoras del programa, que es Karen, mi hermana Karen. La mandó a callar y eso no se hace. Estoy con ‘El Jefe’, bien hecho que la hayan sancionado porque no puede faltar el respeto a la presentadora número uno de ese programa”, afirmó Pantera.