‘Epa Colombia’ rompió el silencio y pidió la revisión de su caso, “es una injusticia lo que me están haciendo”

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’ es una creadora de contenido y empresaria, quien desde hace más de cinco años se dio a conocer en la esfera digital, contando con un amplio número de seguidores. Si bien, la influencer se viralizó por su famosa canción ‘Epa Colombia’, también ha sido blanco de críticas por sus declaraciones, pero con el fin de darle un vuelco a su vida, le dio paso a su rol como empresaria, siendo conocida como la ‘reina de las keratinas’ y dando empleo a millones de personas. Sin embargo, hace pocas semanas fue sentenciada a cinco años y tres meses de cárcel y aunque en principio se negó a hablar ante cámaras, ahora Epa Colombia rompió el silencio y pidió la revisión de su caso.

Aunque los problemas con la ley parecían estar solucionados, ‘Epa Colombia’ ya hace varios días apareció en sus redes sociales notificándoles a sus seguidores que el CTI había llegado con una orden de captura, donde las lágrimas fueron las protagonistas. Luego de ser llevada al búnker de la Fiscalía, le fue notificada su sentencia de cinco años y tres meses por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público.

Siendo trasladada a la cárcel El Buen Pastor, donde se encuentra actualmente y en medio de una entrevista que concedió para Noticias Caracol, ‘Epa Colombia’ habló de su situación, donde su tristeza es evidente, pidiendo apoyo para la revisión de su caso: “Han sido días muy difíciles, a mí me dictaron la sentencia el 29, al otro me trajeron aquí y han sido días de mucha tribulación, mucha tristeza, pero solamente Dios sabe para qué debo estar aquí. La incitación no es al terrorismo. Si dañé el bien ajeno, pero no debe estar el delito de instigación con fines terroristas, porque no hay el terrorismo (…) No dañé toda la estación de TransMilenio fueron tres cosas un vidrio, la tarjeta del lector y otro vidrio, los cuales durante todo este tiempo quise llamar a ‘Tu llave’, TransMilenio, yo quiero que ustedes vean el cambio que he tenido ya me he superado, salí adelante (…)

Quiero resarcir los daños que he hecho, (…) pero me trajo hasta acá (…) A mí me faltó estudio, era muy pobre y me faltó decir que estaba mal (…) Estuve muy mal asesorada porque no tuve un buen abogado y me llevó a las consecuencias que hoy en día están acá. Me gustaría mucho que verificaran mi caso, bien y lo leyeran. Es una injusticia lo que me están haciendo, es desproporcionado lo que está pasando con mi caso, porque a mí me hicieron pagar, me quitaron las redes sociales, yo cada vez, todos los 13 iba a Paloquemao y firmaba un libro. Yo me resocialicé, saqué empresa, generé empleo y ayudé a las personas que lo necesitan, tengan en cuenta", fueron las declaraciones expuestas por parte de ‘Epa Colombia’ en medio de su entrevista con Noticias Caracol.