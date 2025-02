Dani Duke reaccionó al recibimiento de ‘La Liendra’ a Yana Karpova en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ sigue dando de qué hablar, y esta vez sorprendió a sus participantes con la inesperada llegada de una nueva concursante: Yana Karpova. La influencer y modelo rusa ingresó al programa de RCN causando sensación entre sus compañeros, quienes reaccionaron de distintas maneras ante su presencia. Sin embargo, quien más llamó la atención con su actitud fue el creador de contenido La Liendra, cuya expresión se volvió viral en redes sociales.

Luego de que se revelaran los concursantes nominados de la semana, ‘El Jefe’ anunció la incorporación de una famosa al programa. Yana Karpova, reconocida en redes sociales y por su relación con el reguetonero Cris Valencia, hizo su entrada triunfal con una sonrisa y saludando en su idioma materno. Mientras algunos participantes la recibieron con entusiasmo, otros se mostraron más reservados.

Uno de los momentos más comentados en redes fue la reacción de La Liendra. Durante la dinámica de ‘congelados’, donde los participantes deben permanecer inmóviles, el influencer no pudo disimular su asombro y sus ojos lo delataron. Más tarde, fue el primero en acercarse a Yana para estrechar su mano y darle un beso en la mejilla como gesto de bienvenida. Este detalle no pasó desapercibido para los seguidores del reality, quienes no tardaron en reaccionar en redes con comentarios como: “Se le acabó el noviazgo a La Liendra” y “La Liendra se le salieron los ojos”.

Dani Duke responde a las reacciones sobre su novio

Ante la ola de comentarios en redes, Dani Duke, novia de La Liendra, decidió pronunciarse con humor sobre la situación. A través de sus historias de Instagram, la influencer pidió calma a sus seguidores y dejó claro que confía en su relación.

“Se me calman todas las novias tóxicas de Colombia. Ya sabemos que nuestro novio La Liendra está allá metido con bellas y hermosas mujeres, pero repitan después de mí: ‘Miramos pero no juzgamos’”, expresó.

En otro clip, Dani Duke agregó en tono de broma: “Y si es necesario jalarle las orejas, yo misma las convoco para que le ganemos las orejas y se las dejemos más grandes”.