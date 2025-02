Marlon Solórzano apareció en sus redes sociales, después de tres días de haber sido eliminado de LCDLF

El domingo 9 de febrero se conoció el nombre del cuarto eliminado de la casa más polémica de Colombia, el cual fue Marlon Solórzano, obteniendo el 3,4% en las votaciones. Después, vino Karina García con el 6,9%, de Cirs Pasquel con el 9,3%. Para sorpresa de muchos, el actor Mauricio Figueroa logró el 15,5 esto a pesar de todos los posicionamientos que tuvo esa noche y quienes obtuvieron el empate y un regreso directo a la casa fue Fernando Solórzano y Alerta con el 27.7%.

Al salir del programa, Marlon realizó su respectiva nominación Melissa Gate, quien la única que voto por él en el posicionamiento. Después haría la gira de medios, pasando por ‘Buen Día Colombia’ lugar donde le mostraron el momento en que Karina se mostró casi desnuda a Mateo “Peluche”. En el caso de Publimetro, nos reveló exclusivamente que no tenía planeado enamorarse y que un factor influyente para su atracción fue el encierro, a pesar de que no le gustaron algunas actitudes de ella, con él se portó bastante bien.

Hace un momento, apareció en sus redes sociales con un mensaje, expresando que había vuelto a la realidad, también aseguró que Melissa Gate es alguien que no quiere en su vida, pero a Melissa Puerta si está es disposición de conocerla.

“MI ENCUENTRO CON LA REALIDAD. En este encuentro con la realidad me sentí muy feliz de saber, que pese a una gran ola de negatividad, las personas me quieren mucho y se sentían impotentes de ver que tomé decisiones que no esperaban de mí. Gracias por dejarme entrar en sus hogares, y me doy cuenta de que Melisa Gate es alguien que quizá no quiera en mi vida. PERO MELISA PUERTA, EN DEFINITIVA ES UN GRAN SER HUMANO QUE QUIERO CONOCER MÁS, CUANDO SALGA DE LA CASA. Que eso será en 3 meses, probablemente porque sé que la gente la ama.”