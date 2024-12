Murió abuelo de Lina Tejeiro y lo despide con doloroso mensaje

Lina Tejeiro está de luto tras el fallecimiento de su abuelo a los 97 años de edad, por medio de su red social Instagram la actriz y presentadora dio la noticia junto a diversas imágenes con su querido ‘Tato’ y unas palabras al respecto con las que rememoró los mejores momentos junto a él.

“Se fue mi Tato y me duele mucho… Pero me quedo con los recuerdos de las mejores vacaciones de mi vida con él y mi tata. Siento que las novenas sin su infaltable pandereta no tendrán sentido. Me lleno de nostalgia al recordar nuestros viajes por carretera y todo lo que hacía para vernos felices, llegaba a recogernos al colegio y nos íbamos inmediatamente de paseo”, escribió Lina Tejeiro.

La actriz indicó que le parecía fascinante cuando decía que él era Tarzan y lo complementaba con historias en la finca. Y que amaba verlo siempre en la búsqueda de aprender, pues en las tardes hacia crucigramas y leía el diccionario. Y que, además extrañará su fino sentido del humor, su inteligencia y sabiduría.

“Me reiré siempre que me acuerde de las veces que me ponía en el patio al sol para sacarme los piojos o cuando mientras yo me metía a un río me gritaba desde lejos con mucha gracia que ahí venía una anaconda. A sus 97 años jugaba a ajedrez en el iPad y me hacía videollamadas por FaceTime”, indicó Lina Tejeiro.

Lina Tejeiro finalizó su mensaje agradeciéndole por el mejor abuelo y en especial por cada uno de los recuerdos que le dejo, así como los valores inculcados, los consejos, la paciencia y el amor.

“Gracias porque nunca faltó el pan sobre la mesa. Me aliviana un poco el dolor saber que ya está con su ancianita, como le decía el. Quiero dormir y soñar que estoy de vacaciones con mis tatos. 🫀 Los abuelos deberían ser eternos”, finalizó Lina Tejeiro.

Tal y como era de esperarse el post de Lina Tejeiro se llenó de diversas reacciones por parte de su comunidad digital quienes le dejaron mensajes de aliento por su pérdida, así como el acompañamiento de personalidades del espectáculo que se unieron al pésame.