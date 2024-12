Sebastián Tamayo arremetió contra Ornella Sierra por compararlo con Melfi en ‘La Casa de los Famosos’

El pasado domingo 1 de diciembre se dio a conocer al quinto grupo de hombres que aspiran ingresar a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en su segunda temporada que llegará en el año 2025. A la placa de aspirantes llegaron los nombres del cantante barranquillero Andrés Altafulla, Camilo Trujillo, el exfutbolista Daniel Bermejo, el actor venezolano Claudio De La Torre, el modelo Mateo Velásquez y Sebastián Tamayo.

Este último fue uno de los aspirantes en la primera temporada del reality de RCN que ingresó al loft de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, pero no consiguió los votos para entrar. Recientemente se ha publicado un clip en el que Ornella Sierra destaca los atributos del actual grupo de aspirantes y en el que dice “Bueno, por acá tenemos a Sebastián Tamayo ¡Está guapo! Pero ¿será que él si va a cumplir su fantasía de ser el próximo Melfi? Esperemos que, si entra, dure más”.

El comentario no pasó desapercibido por el actor y modelo quien consternado por la comparación no dudó en responder en los comentarios del post. “¿La fantasía de ser el próximo Melfi? No amor la única fantasía que tengo es que la gente sea imparcial y profesional 🥰”, escribió Sebastián Tamayo.

¿Qué denunció Sebastián Tamayo?

El aspirante ha desatado la polémica desde hace días pues primeramente denunció la presunta parcialidad de Ornella Sierra con uno de los miembros del grupo de candidatos. Por medio de sus historias en la red social Instagram lo que escuchó, pues posteó una publicación en la que sale la host digital Ornella Sierra refiriéndose a los aspirantes e invitando a votar.

“Lo hará por trabajo porque hoy la vi diciéndole a Altafulla que era el único que merecía entrar en fin… esto es un visaje”, escribió Sebastián Tamayo y seguidamente otra publicación en la que se lee “¿en qué parte dice que no puedo decir lo que escucho y no me hace sentir bien?” y también cada quien tierne su pensamiento, acaso no proclamamos la libertad de expresión, bueno yo estoy haciendo lo mismo”.

Seguidamente, dentro de la publicación del primer boletín de votaciones ofrecido por RCN en las redes del reality hay un cometario de Sebastián Tamayo quien nuevamente se fue en contra de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

“Hacer parte de su show mediático, desgastar mi salud mental, recibir ataques en entrevistas y en todas partes y mostrar su claro favorito, gracias por su oportunidad y cinismo”, escribió Sebastián Tamayo.