Rigoberto Urán reveló el aspecto que tiene en común con Feid: se trata de sus parejas

Este jueves 5 de diciembre, Karol G se tomó Medellín con la apertura de sus nuevos negocios Carolina, Provenza y El callejón del gato, los tres locales prometen ofrecer una experiencia única que combina gastronomía, coctelería y entretenimiento en Provenza en su ciudad natal, Medellín. La lujosa apertura tuvo lugar en la noche y también días previos de los tres shows de Feid en el Estadio Atanasio Giradot, la pareja todo el año se han visto rodeados de éxitos y buena noticias. Provenza y Carolina, tuvieron su llegada en lugar especial, acompañado de superestrellas de la música latina, colegas de Karol y Feid.

Esta nueva iniciativa de la cantante no solo expande su marca personal, sino que también dinamiza la escena nocturna y gastronómica de Medellín, consolidándose como una figura influyente del país y de su ciudad. Entre la lista de famosos invitados, estuvieron Becky G, Ovy On the Drums, Mariah Angeliq, Jhay P, Daiky Gamboa, mejor amigo de Karol. Los padres de Karol G junto a su hermana Verónica, el comediante Alejandro Riaño, Ryan Castro, con su novia, Keytin, desde Argentina, Emilia. Desde Puerto Rico, Eladio Carrion y Tito Nieves que estuvo deleitando a los asistentes con sus canciones. Pero también, el famoso ciclista Rigoberto Urán con su esposa Michelle Durango.

La pareja posteó una foto en la que se ven Rigo y Michelle junto a Feid y Karol G, pero lo que llamó la atención es que entre los agradecimientos de Rigo, dio unas graciosas palabras, señalando lo que tiene en común con el cantante paisa: “Dos bellezas deslumbrantes y nosotros @feid y yo la prueba viviente de que la suerte existe, Gracias Carolina por seguir creyendo en nuestro país y por ponerse la 10 todos los días. Los queremos.”