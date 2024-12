Greeicy Rendón tuvo un accidente que casi le cuesta rajarse la cabeza

Greeicy Rendón se ha convertido en una de las estrellas musicales más sonadas del pop en Colombia, donde ha logrado llegar a una gran audiencia con canciones como ‘Amantes’, ‘Más Fuerte’ y ’Destino’. Su carrera ha crecido como espuma desde que decidió iniciar en la música alejada de la actuación.

Junto a Mike Bahía y su hijo Kai, han crecido como una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento en Colombia.

¿Por qué Greeicy tuvo un accidente?

Recientemente, la cantante publicó en redes sociales el angustioso momento que vivió en su casa “Recuerdo que me levanté de la cama muy débil y sin ver, como inconsciente pero inconsciente. No sé si quede en el segundo piso, ese fragmento si no sé. Después en el día nos dimos cuenta que con lo que me pasó, no te imaginas la cantidad de esquinas de cemento con las que me pude haber dado. Siempre estaba en esa línea delgada de ser algo grave o no”.

Si bien este momento no pasó a mayores, los seguidores de la cantante se tranquilizaron al verla en buen estado de salud, y lista para sus próximos conciertos, ya que en sus historias de Instagram publicó que su próxima fecha de concierto es en Guatemala.

¿Cuántos hijos tiene Greeicy?

Luego del compromiso que hicieron público en 2022 Mike Bahía y Greeicy, la pareja hasta el momento solo tiene un hijo: Kai. Si bien no han mencionado la posibilidad de tener un segundo hijo, sus seguidores esperan con ansias el esperado matrimonio de la pareja.