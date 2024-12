“Está salada”: Manuela Gómez enfrenta un nuevo problema además de su enfermedad ¿Qué le pasó?

La influencer Manuela Gómez, conocida por su activa presencia en redes sociales, nuevamente es tendencia, pero esta vez no por su estado de salud, sino por un inesperado percance que vivió en su hogar. A través de sus historias de Instagram, compartió con sus seguidores el difícil momento que atravesó cuando su casa se inundó tras una intensa tormenta.

“¿Ustedes pueden creer que se me inundó la casa? Cayó una tempestad tan fuerte que el agua llegó hasta mi habitación, la sala, todo se inundó”, relató la creadora de contenido mientras se dirigía en carro hacia el aeropuerto.

Manuela explicó que lo más frustrante fue no poder actuar rápidamente para solucionar el problema debido a los fuertes dolores de espalda que aún padece. “Fue desesperante ver cómo se llenaba mi casa de agua y no poder coger una trapera para sacarla. Todavía estoy con mucho dolor y no puedo hacer esfuerzos”, añadió.

Este incidente se suma a las dificultades de salud que la influencer ha enfrentado en las últimas semanas, incluyendo una hospitalización prolongada por molestias inexplicables en su espalda y extremidades.

A pesar de las críticas que ha recibido por haber viajado recientemente a Cali, Gómez defendió su decisión, aclarando que su viaje tuvo un propósito específico. “Algunos me critican por ‘haber salido de vacaciones’, pero vine a buscar ayuda para las molestias que siento. No puedo quedarme de brazos cruzados esperando que algún día se me quite el dolor o acostumbrarme a vivir con esto, porque es muy difícil”, expresó.

La influencer confesó su frustración por la falta de respuestas claras sobre el origen de sus dolores, ya que los estudios realizados hasta ahora no han revelado ninguna causa específica y los medicamentos tampoco han logrado aliviar su malestar. En redes comentaron que todos los problemas se le han juntado. “Está salada, cada día sale con una cosa nueva”, le escribió un internauta en las plataformas digitales.

A pesar de los retos, Manuela continúa promoviendo sus negocios de postres y productos de belleza, agradeciendo el apoyo constante de sus seguidores. “Todo esto es difícil, pero sigo luchando por mejorar mi vida”, concluyó, mostrando una vez más su carácter resiliente frente a las adversidades.