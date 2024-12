Conozca a Daniel Bermejo, el exfutbolista que quiere entrar a ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Su nombre es Daniel Bermejo, un modelo de 28 años y exjugador de futbol profesional nacido en Medellín que ahora forma parte del quinto grupo de aspirantes a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en su segunda temporada en 2025.

PUBLICIDAD

Lea también: Así reaccionó esposa de Marcelo Cezán al coqueteo de Carla Giraldo en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

En su video de presentación Daniel Bermejo reveló algunas cosas de su vida, y lo primero que hizo fue indicar vivió en una casa humilde que lo hizo cambiar de perspectiva.

“Dentro de la casa mi mayor tentación serían las mujeres, todavía no estoy casado, pero sí tengo pareja. A veces me cuesta demasiado negarme a las peticiones de las mujeres”, confesó Daniel Bermejo.

Precisó que se considera un hombre muy competitivo, que nunca ha sido conformista y que cuando se enoja demasiado es de los que dice las cosas sin pensar. Agregó que a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ le aportaría disciplina ya que cambia las situaciones muy rápido.

“Porque me gusta analizar y lo tercero es que soy una persona muy amorosa. Dentro de la casa no me soportaría las personas que van donde ti y hablan mal de otra persona y después van donde esa otra persona y hablan mal de ti”, confesó Daniel Bermejo.

Finalizó diciendo es una persona soñadora por lo que invitó a los televidentes a darle su voto para poder ingresar a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ que iniciará su segunda temporada en el 2025.

PUBLICIDAD

¿Cómo votar en ‘La Casa de los Famosos Colombia’?

Para poder votar por una de las seis aspirantes a participante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en su segunda temporada lo primero que tiene que hacer es ingresar a la página del reality de RCN.

Crear una cuenta

Ingresar su nombre completo para comenzar

Agregar el número de celular para completar su registro

Anotar su correo electrónico para activar su cuenta

Presionar sobre el nombre de la o el participante que desea

Las votaciones se abren los domingos a las 7:00 p.m. y se cierran el siguiente domingo a las 4:00 p.m., cada uno de los ganadores será anunciado los domingos en la emisión de Noticias RCN de las 7:00 de la noche. El sistema de votación se llevará a cabo durante seis semanas, por lo que el último participante escogido bajo el método de votación se conocerá el próximo 15 de diciembre.