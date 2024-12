En mayo de este 2024, Mónica Hernández expresentadora de ‘Bravíssimo’ y esposa de Amador Padilla quien también se ha desempeñado como presentador de radio y televisión, comunicó en sus redes sociales que Amador estaba internado en Cuidados Intensivos debido a un delicado problema de salud.

“Amador está en UCI y yo les pido oración. No me imaginé que fuera a necesitar tanta oración hoy. A Amador se le bajaron las plaquetas, desde hace unas semanas venía con una fiebre muy alta y ayer tuvo las plaquetas en 77 y después se le bajaron a 44, esta madrugada a 32, al mediodía en 18 mil. Ustedes saben que la cifra normal de las plaquetas que debe tener un ser humano es entre 150 mil y 450 mil (...) En UCI el tema de las visitas es mucho más complicado, pero estamos súper pendientes y yo les pido oración por él. Yo tengo fe, obviamente, y yo les he dicho todos estos días ‘tengan fe’, pero justo hoy cuando dijeron que tenía que ir a UCI yo me desbaraté, perdí un poquito la fe o tuve miedo, pero la oración es muy poderosa. Gracias a todos los que han empezado esas cadenas de oración, porque inmediatamente sentí paz y le pedí perdón a Dios por creerle al enemigo”, mencionó en su momento.

Así será la navidad de Amador Padilla luego de haber estado internado en Cuidados Intensivos este 2024

Siete meses después, Amador logró salir adelante junto a su esposa y celebrando juntos una nueva navidad juntos como esposos. En uno de sus más recientes videos en Instagram, la pareja mostró la cómica manera en la que están viviendo estas fechas, ya que retrataron lo tedioso que puede llegar a ser desempolvar las caja, abrir los adornor y organizar todo para estas festividades.

Así que con este capítulo de su vida superado, ambos se disponen a agradecer un año más de vida juntos y con sus seres queridos.