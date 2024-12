Hello Park, el lugar que transforma el juego familiar con tecnología interactiva en Bogotá

Hello Park, el parque interactivo y multisensorial que combina tecnología de última generación con juegos tradicionales, llegó a Colombia para quedarse. Esta nueva propuesta está revolucionando el concepto de entretenimiento familiar en Bogotá, contando con dos sedes estratégicamente ubicadas en los centros comerciales Plaza Central y Nuestro Bogotá, una experiencia única ha capturado el corazón de niños y adultos desde su llegada al país en diciembre de 2021.

Hello Park se distingue por ser pionero en entretenimiento interactivo y multisensorial. Con más de 50 sedes a nivel mundial y un modelo enfocado en la innovación, ofrece 13 atracciones interactivas por sede, donde los visitantes pueden dibujar, colorear y ver sus creaciones cobrar vida en proyecciones digitales, además de disfrutar de clásicos como columpios, trampolines y piscinas de pelotas.

“Nuestro objetivo es ver felices a los niños y sus familias mientras desarrollan habilidades fundamentales a través del juego interactivo. Creemos que la innovación es clave para transformar la experiencia del entretenimiento familiar”, comentó Fernando Lafee, director general de Hello Park.

El parque cuenta con un equipo de 46 colaboradores locales y planes de expansión a corto plazo, Hello Park reafirma su compromiso con el mercado colombiano. Además, el parque ha superado desafíos significativos, como el posicionamiento de su marca, destacándose como un concepto único dentro del sector del entretenimiento.

La magia de la Navidad se toma Hello Park

El parque recibió la época navideña con varias sorpresas para todos sus asistentes, así lo señaló la directora Comercial: “Para la temporada navideña, nos transformamos en un mundo lleno de música de temporada y atracciones temáticas que invitan a las familias a compartir momentos inigualables. La Navidad en Hello Park es una celebración de unión y alegría, donde la tecnología y la tradición se encuentran para crear recuerdos inolvidables”. Las dos sedes de Hello Park en Bogotá se llenan de luces, música y atracciones temáticas para crear recuerdos inolvidables en esta temporada navideña.