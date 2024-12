“Devoraste”: televidentes reaccionan a palabras de Cristina Hurtado ¿Indirecta a ‘La Casa de los Famosos’?

Finalmente, RCN anunció quién será el sustituto de Cristina Hurtado en la conducción de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ y no es más que el actor Marcelo Cezán quien acompañará a Carla Giraldo.

La revelación se hizo por medio de un video en el que Carla Giraldo citó una de las frases de Cristina Hurtado cuando en pleno programa en vivo una olvidó lo que tenía que decir, desde ese entonces la frase “hacer la tarea” se hizo icónica.

Pero tras el anunció llegó una publicación de Cristina Hurtado a quien muchos quería ver de regreso en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, pero por motivos que todavía se desconocen no estará. La publicación de Cristina Hurtado es un seriado de fotografías con una cita poderosa en la que se lee “no aceptes menos de lo que cueste tu paz, tu felicidad y tu autoestima”.

Tal y como era de esperarse las reacciones a las palabras de Cristina Hurtado no tardaron en llegar, pues los más fervientes seguidores del reality de RCN no dudaron en llenar el post con diversos comentarios en los que se refieren a que es una indirecta para ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

“Eso mi Cris, fiel a tus valores y forma de pensar, eres grande y toda una dama. La casa de Carla Giraldo y sus amigos no te merece, eres mucho para eso… Dios te bendice con esa hermosa familia que tienes, lo demás va fluyendo”, “Mi Criss, tú SIEMPRE serás LA MÁS nunca la menos y mucho menos la más o menos. A quienes nos gusta la calidad, siempre te sabremos apreciar.”, “Total, ese programa con ese personaje en especial que no aporta nada no va contigo eres demasiado hermosa, humana y profesional para tener que aguantar y tolerar cosas” y “Serviste, devoraste y no dejaste ni el plato reina 💋”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

Marcelo Cezán y Carla Giraldo en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Es de recordar que esta no es la primera vez que Marcelo Cezán y Carla Giraldo se juntan en pantalla pues lo hicieron años atrás, específicamente en 1999, en la telenovela ‘Me llaman Lolita’ del canal RCN.

Por otra parte, a la fecha, desde el inicio de las votaciones han sido escogidos por el público los creadores de contenido Melissa Gate y Emiro Navarro, así como la periodista y presentadora Dahian Lorena Muñoz, más conocida como Yaya Muñoz, y el más reciente confirmado es el comediante Juan Ricardo Lozano, más conocido como ‘Alerta’ y ‘Cuenta huesos’.

Asimismo, la primera participante que pasa directo a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ es Lady Tabares y se espera que en las próximas fechas se conozcan otros nombres del total de participantes que asumieron el reto de estar 24 horas en vivo.