Conozca cómo Cimarrón conquistó territorio japonés con sus shows agotados

Asentados en San Martín, Meta respirando cultura y exhalando música, Cimarrón se ha convertido en las agrupaciones de música llanera que ha revolucionado el género no solo desde el ámbito sonoro, sino en su puesta en el escenario, brindando una experiencia visual cargada de fuerza e innovación desde los trajes típicos de la región, pero conservando la esencia de la tradición. La última vez que PUBLIMETRO conversó con Ana Veydó, líder y vocalista de la agrupación, fue hace dos años, cuando se encontraban en el Rudolstadt Festival en Alemania de 2022. En total, han sido cuatro años de pura reinvención y perseverancia de un legado, ya que en el 2020 su fundador Carlos ‘Cuco’ Rojas quien había sido uno de los referentes de la música colombiana, había fallecido, dejando a Ana a la cabeza de la agrupación para conservar su legado: “Después de ese viaje estuvimos con el álbum La Recia, que fue como el álbum que marcó como esa distancia un poco de lo que veníamos haciendo con Orinoco. También era un momento en que ya no estaba Carlos, el artista y el director y la persona con la que estuve pues todos esos 20 años al frente de Cimarrón. De ahí se vino todo un reto como mujer y como artista al frente de una banda que se consideraba liderada por un hombre. Para mí fue una experiencia de vida el hecho de empezar a mostrar que pues yo era la cara y era la que estaba al frente de lo que viniera bueno o malo. Creo que eso me ayudó un poco pues sí a fortalecerme y no tenía que tomar esa decisión de lo que quería para Cimarrón.

También me ha hecho reflexionar mucho de qué es lo que quiero contar, qué es lo que quiero decir, qué es ser una mujer también en la música, porque a veces cuando uno está con un hombre no o hace, pero cuando está uno ya solo uno adquiere la conciencia el ver la vida de una manera distinta, hay una manera diferente de abordar el arte, de contar historias”. menciona Ana.

Pero ese no ha sido el único cambio, ya que al estar como mujer en la música, ha generado incomodidad en algunos dirigentes de su región, cosa que Ana ha sabido afrontar, haciéndole honor al adjetivo del nombre de la agrupación que es un animal no domesticado “Creo que ha sido un trabajo donde el público siempre está atento, escribiendo cosas, apoyándonos, pero creo que de las instituciones sí ha sido un radical. No dudaron en darle la espalda al proyecto. Para las instituciones se ha convertido en eso, en una propuesta que incomoda, que indaga en lo que es, lo que infortunadamente se convirtieron las instituciones acá, o la política alrededor. Eso es una cosa muy peligrosa, porque como político de turno, tiene que saber cómo funciona la música de acá, si no, pues uno simplemente no está dentro de su círculo y es catalogado como una persona no grata a su propuesta. Pero aquí seguimos porque hay mucha gente que sí quiere vernos, y esa es una gran satisfacció”.

Así se vivieron los conciertos de Cimarrón por Japón

Era necesario hacer mención a esos retos y cambios que ha tenido que vivir Ana junto a Cimarrón, ya que han sido necesarios para cosechar esos frutos de que trajo para la agrupación para este 2024, ya que será su primera gran gira por Japón en ciudades como Fukushima, Saitama, Tokio, Kawasaki, Sapporo, Hakodate, Miyagi, Toyama. Toyohash, Nayoga, Ichinomiya, Osaka, Amagasaki, Kioto, Ube, Nagasaki y Kagoshima. Un mes entero llevando el joropo a oídos japoneses tiene un significado muy especial para Ana y Cimarrón “Nosotros fuimos a Japón en el 2017, porque alguien quería llevar a Joropo a Japón, y él dice que encontró, nos encontró en Google (risas).

En redes sociales, la agrupación realizó un compilatorio de lo que ha sido parte de esta gira, descrestando a los asiáticos a ritmo de arpa. “¡Qué orgullo ver al joropo llevando el alma de los llanos hasta Japón!”, " demasiado tesos! se merecen todo el éxito que son y se avecina”, fueron algunos de los comentarios que recibieron por los impresionantes shows en uno de los gigantes asiáticos.