Camilo Trujillo, el actor que es aspirante a ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Su nombre es Camilo Trujillo, un actor de 33 años que ya ha estado en grandes producciones de RCN como ‘Juego Limpio’ y ‘El Estilista’ y que ahora forma parte del quinto grupo de aspirantes a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en su segunda temporada en 2025.

En su video de presentación Camilo Trujillo reveló algunas cosas de su vida, y lo primero que hizo fue indicar que no tiene hijos ni pareja, pero que tiene una lucha por no tener relaciones tóxicas.

“Siento curiosidad de entrar a la casa y encontrarme con una que me guste que me sienta muy atraído por ella. Me encanta conquistar y ser conquistado. Soy una persona calmada, yo soy demasiado competitivo y no me gusta perder”, dijo Camilo Trujillo.

Precisó que no sabe con quién se va a enfrentar y mucho menos quiénes van a estar con él dentro de la competencia de llegar a entrar, pero lo que si sabe es que si entre desde ese mismo sabrá lo que va a pasar.

“Yo soy un poco desordenado entonces creo que voy a chocar con algunas personas con eso. Yo soy muy cansón para la comida. Me saca de casillas la gente hipócrita, la gente que te dice te quiero, pero por detrás están hablando mal de ti. Me molesta también que no me vayan a dejar dormir, no lo soporto la verdad”, agregó Camilo Trujillo.

Indicó que su estrategia es ser él mismo y conformar un equipo en el que todos tengan la misma dirección. Aseguró que nunca antes había estado en un reality, por lo que quiere demostrar que siendo leal puede ganar, por lo que invitó a todos a votar por él.

¿Cómo votar en ‘La Casa de los Famosos Colombia’?

Para poder votar por una de las seis aspirantes a participante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en su segunda temporada lo primero que tiene que hacer es ingresar a la página del reality de RCN.

Crear una cuenta

Ingresar su nombre completo para comenzar

Agregar el número de celular para completar su registro

Anotar su correo electrónico para activar su cuenta

Presionar sobre el nombre de la o el participante que desea

Las votaciones se abren los domingos a las 7:00 p.m. y se cierran el siguiente domingo a las 4:00 p.m., cada uno de los ganadores será anunciado los domingos en la emisión de Noticias RCN de las 7:00 de la noche. El sistema de votación se llevará a cabo durante seis semanas, por lo que el último participante escogido bajo el método de votación se conocerá el próximo 15 de diciembre.