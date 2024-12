Un homenaje: Mateo Carvajal se tatuó una divertida imagen su hijo en una pierna

Mateo Carvajal volvió a demostrar la fuerte conexión que tiene con su hijo al compartir en sus historias de Instagram una serie de fotos y videos en donde compartió cuál será el nuevo tatuaje que se hará en su pierna, dejando ver que su hijo Salvador será el protagonista, pero con un giro divertido.

El atleta ha dejado claro en más de una oportunidad lo involucrado que está en su rol de papá, compartiendo todo tipo de contenido en sus redes sociales en donde la convivencia con su hijo termina por enternecer a muchos de sus seguidores en el proceso.

Desde divertidas sesiones de juegos en casa, pasando por paseos en diferentes países, hasta compartir su afición por las maratones al participar juntos, son algunas de las muestras de las tiernas escenas que la pareja de padre e hijo protagonizan en las redes sociales.

Pero a través de una reciente serie de historias, Mateo Carvajal se las ingenió para llevar a su hijo consigo aunque estén separados, compartiendo que se hará un tatuaje en su pierna en donde Salvador será el protagonista.

Sin embargo, el tatuaje tendrá un giro, ya que será el rostro del niño sobre el cuerpo del famoso superhéroe de Marvel, ‘Spider-Man’, siendo este el héroe favorito del pequeño.

En uno de los clips compartidos por el atleta se puede ver que le consulta a Salvador sobre la imagen de su rostro, la cual usarán para el tatuaje, a lo que él responde que le parece bien el diseño en cuestión.

Mateo Carvajal tuvo inconvenientes con este tatuaje

En la misma serie de historias, el joven grabó un video en donde queda en evidencia que no pudo terminar el tatuaje, dejando ver que si bien el cuerpo del superhéroe estaba listo sobre su piel, el rostro de su hijo apenas quedó en un boceto, explicando en el proceso la razón por la cual no pudo continuar.

“Me tocó dejar al niño sin cabecita, no fui capaz. No fui capaz de seguir, los tatuajes duelen mucho y más a esta edad”, dijo Mateo Carvajal en el clip mientras daba a entender que no pudo aguantar más de nueve horas de dolor continuo en la sesión de tatuaje.