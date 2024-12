RCN destronó a Caracol y se impuso líder en sintonía con estos dos programas

RCN Televisión se alzó como el canal más visto en Colombia tras meses en desventaja frente a Caracol, consolidándose como líder en audiencia gracias a dos de sus producciones estrellas: la icónica telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’ y el reality gastronómico ‘MasterChef Celebrity Colombia’. Esta hazaña marca un giro inesperado en la competencia por el rating televisivo nacional.

El éxito de estas producciones se destacó aún más tras el estreno, en octubre de 2024, de la serie de Caracol ‘Escupiré sobre sus tumbas’, protagonizada por María Elisa Camargo, Cristian Gamero y Essined Aponte. Aunque la serie presenta una mezcla de amor, venganza y toques eróticos, no logró captar la atención de la audiencia, siendo ampliamente superada por la historia de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza, escrita por el fallecido Fernando Gaitán, que se transmite por quinta vez en televisión nacional.

De acuerdo con el más reciente informe de Kantar Ibope Media, ‘Yo soy Betty, la fea’ alcanzó 6.82 puntos de audiencia la noche de este 3 de diciembre, posicionándose como el programa más visto en Colombia. Por su parte, ‘MasterChef Celebrity’, que se encuentra en su etapa final, ocupó el segundo lugar con 6.37 puntos, mientras que los programas de Caracol, ‘La Descarga’ y ‘Escupiré sobre sus tumbas’, registraron 6.29 y 5.10 puntos, respectivamente.

En redes sociales, los televidentes no tardaron en expresar sus opiniones. Muchos señalaron el desgaste en los formatos de Caracol: “La Descarga está como cansón, ya aburre”, comentó un usuario, mientras que otro aseguró que la nueva serie no cumple con las expectativas: “No me gusta esa serie, la cambio de inmediato”.

La competencia por la audiencia parece inclinarse a favor de RCN, dejando a Caracol con el desafío de renovar su programación para recuperar su liderazgo. Desde el final de la edición especial de El Desafío XX Aniversario, Caracol no ha logrado alcanzar los codiciados dos dígitos en rating, situación que plantea una dura batalla por la preferencia de los televidentes colombianos.