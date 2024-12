“No es verdad”: La reacción de Aura Cristina Geithner al calcular su edad con ayuda de IA

Aura Cristina Geithner, una de las actrices más reconocidas de Colombia, ha dejado una huella inolvidable en la televisión gracias a sus icónicos papeles como villana en producciones memorables. Su interpretación en ‘La Potra Zaina’ y ‘La Tormenta’ la posicionaron como una figura emblemática del melodrama, donde su carisma y talento lograron cautivar a la audiencia, convirtiéndola en una referencia del género. A lo largo de su carrera, Aura Cristina ha demostrado su versatilidad como actriz, consolidándose como una de las favoritas de la pantalla chica.

Además de su trabajo en la televisión, Geithner ha incursionado con éxito en la música, destacándose como cantante de pop y baladas románticas. Este complemento artístico le ha permitido conectar aún más con sus seguidores, quienes la admiran tanto por su talento como por su autenticidad.

La actriz y cantante sigue muy activa en sus redes sociales, donde comparte contenido sensual y humorístico que encanta a sus seguidores. Su incursión en la plataforma OnlyFans la ha catapultado como una de las modelos más exitosas, generando ingresos significativos al año, aunque por motivos de seguridad no revela las cifras exactas.

Recientemente, Aura Cristina sorprendió a sus fans con un video en sus historias de Instagram, donde utiliza una aplicación de Inteligencia Artificial que intenta calcular su edad a través de una cámara. En el video, se puede observar a la actriz sonriendo mientras la IA procesa su rostro, hasta detenerse en un número que la dejó atónita.

Según el resultado de la aplicación, la IA estimó su edad en 15 años, algo que desató la risa y emoción de la actriz. “¡Ay, nooo! No es verdad, pero no importa, me encanta”, expresó entre risas, mostrando su alegría ante el halagador cálculo.

A sus 57 años, Aura Cristina Geithner sigue siendo un ícono de belleza y estilo, con una figura envidiable que refleja su disciplina y cuidado personal. Su capacidad para reinventarse la mantiene vigente en el corazón de sus seguidores, quienes continúan admirándola en cada etapa de su vida y carrera.