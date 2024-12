Karen Sevillano aprovechó el ‘galón’ de Daddy Yankee para promocionar nueva frase en redes

Tras su triunfo en la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, Karen Sevillano continúa siendo un fenómeno en las redes sociales. Recientemente, la caleña compartió su opinión sobre la sorpresiva ruptura matrimonial entre Daddy Yankee y Mireddys González, una de las parejas más sólidas del entretenimiento, con casi 30 años de casados. Con su característico humor y risas contagiosas, Karen calificó el anuncio del reguetonero como un “galón navideño” que dejó atónitos a sus seguidores.

En su reacción, Sevillano señaló que, aunque el cantante boricua es conocido por ser muy reservado con su vida personal —o, como ella dijo, “sou privity”—, la noticia ha generado un sinfín de rumores en las redes. Entre ellos, destacó la especulación de que Daddy Yankee podría estar relacionado sentimentalmente con la bailarina y creadora de contenido colombiana Jessica Cediel, aunque enfatizó que esta información no ha sido confirmada ni desmentida por las partes involucradas.

“Será que le escribo a Jesiquita mamita para ver si me confirma, ¿será verdad que está saliendo con Daddy Yankee? No se sabe, eso es lo que se dice en el internet”, expresó Karen en su particular estilo, citando el comunicado del reguetonero donde afirmaba que, a pesar de los esfuerzos por salvar su matrimonio, la decisión final fue de Mireddys.

La influencer, entre risas, añadió que espera que algún chofer, guardaespaldas o empleada doméstica “bochinchera” revele los detalles detrás de la separación. “Ya el guardaespaldas, alguna niñera... no falta el que diga qué estaba pasando esto, esto y esto”, comentó, generando risas entre sus seguidores.

Para cerrar, Karen lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “El chisme no engorda, pero entretiene”. Sus fans no tardaron en reaccionar, celebrando su autenticidad y buen humor. “Me encantan los chismes de Karen, más por su risa que por los chismes”; “Las clases de inglés con Karen son lo mejor jajajaja”; y “Gracias por la traducción, belleza, por poco no entiendo el chisme”, escribieron algunos internautas.