Tatiana Murillo, conocida en redes sociales como ‘La Barbie colombiana’ por la cantidad de procedimientos estéticos que se ha realizado en su cuerpo y rostro. En uno de sus más recientes videos que cuenta con un poco más de 1.3 millones de visualizaciones, contó cómo un día Jennifer, una de sus seguidoras, le escribió por mensaje directo comunicándole su deseo de tenerla en su boda, ya que había sido diagnosticada con cáncer por segunda vez.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido, modelo y empresaria se conmovió por dicha historia decidió cubrir todos los gastos de la boda: Decoración, vestido de novia, maquillaje, recepción con todo incluido. La emoción fue tanta que toda la familia de Jennifer estuvo muy agradecida con el gesto de la creadora de contenido.

La Barbie colombiana le cumplió el sueño de boda a una mujer con cáncer antes de morir

Debido al noble gesto, seguidores e internautas le aplaudieron y felicitaron por “tener un gran corazón”. Pese a haber realizado esto, lastimosamente Jennifer falleció a los pocos días de haber contraído matrimonio y cumplir su sueño gracias a ‘La Barbie colombiana’. Mediante diferentes videos del funeral de Jennifer, muchos internautas le informaron a Tatiana sobre su fallecimiento. Sin duda, este gesto de la creadora de contenido quedó marcado en la memoria de los que fueron testigos de dicho matrimonio.

Comentarios como “Yo me vi ese matrimonio por parte de la Barbie colombiana y yo que lindo, y acabo de ver esto y me partió el corazón”, “Ay Dios hace mes y alguito vi el video de su matrimonio que la Barbie colombiana le ayudó a festejar”, “Cumplió su sueño de casarse, me acabo de enterar por medio de este vídeo que ya no está”, “Ay no, anoche vi el video de su matrimonio, se rompió mi corazón. Fortaleza a toda la familia”.