Pipe Bueno reveló el curioso secreto detrás de una de sus canciones más famosas

Pipe Bueno le confesó a sus seguidores que detrás de uno de los temas más destacados de su carrera musical se esconde un curioso secreto, específicamente un detalle que va en contra de lo que muchos de sus seguidores piensan sobre la canción en cuestión, aprovechando una historia en Instagram para aclarar la situación.

PUBLICIDAD

El artista se ha mantenido ocupado durante las últimas semanas a propósito de que muy pronto estará presentándose en el Movistar Arena para su “tercer round” en este recinto, invitando a sus seguidores a adquirir las boletas para este concierto que estará repleto de varios artistas destacados.

Puede leer: Los pequeños hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se robaron todas las miradas en la premier de ‘Moana 2′

Sin embargo, también encuentra espacios para dedicarse a otro tipo de detalles, bien sea a su familia, su esposa, sus hijos e incluso para compartir con sus seguidores en Instagram sobre aspectos relacionados con su carrera, tal y como hizo recientemente.

Y es que en una de sus historias de Instagram, Pipe Bueno le reveló a sus seguidores que si bien la mayoría considera que su tema ‘No voy a morir’ esconde una historia personal de desamor, realmente no está tan vinculada a esta situación.

En el clip, el joven recuerda que unos jóvenes estaban escuchando el tema en cuestión, y a propósito de la letras estaban especulando que el cantante estaba atravesando por una situación amorosa complicada. Sin embargo, aclaró que esto no era del todo cierto.

“La verdad es que en ese entonces yo había recién terminado con mi primera novia seria que había tenido, y la verdad es que nunca se la dediqué a ella ni mucho menos”, aclaró el colombiano en una historia.

PUBLICIDAD

Lea también: ¿Qué pasó? Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se desharán de gran parte de su ropa por esta razón

¿Qué dice la letra de la canción de Pipe Bueno?

El tema en cuestión da a entender que el cantante estaría afectado por la pérdida de un amor, pero que a pesar de esto no se siente derrotado, indicando que con el tiempo volverá a encontrar el amor.

“No, no voy a morir, algún día vuelvo a ser feliz, te lo aseguro. No, no voy a morir, sé que muy pronto encontraré alguien que me sepa amar. No, no voy a morir, aunque tu amor me deje heridas en el alma. No, no voy a morir, cuando tú quieras regresar, no me vas a encontrar”, dice el coro de la canción de Pipe Bueno.