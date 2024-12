Megaland 2024: El evento en el que la fusión de ritmos cobra vida en el corazón de Bogotá

Cada año, el Megaland se convierte en el epicentro de la música, la energía y la emoción, reuniendo a miles de fanáticos en un evento que trasciende generaciones y une diversos géneros en un mismo escenario. Este evento organizado por La Mega, contando con varios aliados, termina siendo mucho más que un concierto, es una experiencia que celebra lo mejor de la música pop, urbana y electrónica, con artistas de talla internacional y local que encienden el escenario con su talento.

Es innegable que la música urbana se está tomando los charts, siendo este es el único festival de reggaeton del país que sigue ganando terreno año tras año y reuniendo a miles de personas en el conocido Parque Simón Bolívar. Desde su primera edición en el año 2005, siendo un concierto más conocido como ‘Nuestra tierra’, el Megaland ha sido el escenario donde los éxitos del momento cobran vida, y donde las estrellas emergentes y consolidadas se conectan con su público en un ambiente vibrante y lleno de magia. Más que un festival, es un espacio para crear recuerdos inolvidables, descubrir nueva música y compartir la pasión que une a miles de corazones.

Voces de los artistas del Megaland:

Lasso y Yami Safdie pusieron a cantar al público el hit ‘En otra vida’

Uno de los artistas confirmados para esta nueva versión fue, precisamente, Lasso, quien además de entonar canciones como ‘Ojos marrones’ terminó sorprendiendo al público en la capital colombiana con ‘En otra vida’, en compañía de la argentina Yami Safdie, también compositora de esta balada melancólica y Publimetro tuvo la oportunidad de conversación con otros conocidos artistas, minutos después de su destacada aparición en el Megaland:

“Realmente en los últimos meses ha sido un cambio rotundo en mi carrera, se me abrieron un montón de puertas, un montón de cosas empezaron a pasar, pero sobre todo feliz de estar haciendo sentir cosas a tanta gente. O sea, yo recién salí al escenario, dije no puedo creer la cantidad de gente que me conoce, que conoce mi canción en Colombia y creo que siempre habrá un público, un lugar y que cada vez es más grande para el pop y también para otros géneros como es el caso del Megaland”, aseveró Yami Safdie.

“Cuando Yami estando en la tarima, empezó diciendo en esta no se pudo, pero… Y la gente wow, yo casi me muero. Eso fue la verdad muy lindo, o sea, siempre tocar una canción y que se convierta en algo así de grande es increíble. Tú lo ves en números, me entiendes, pero cuando tú lo ves así, palpable que es miles de personas cantándola, es algo que nunca te deja de emocionar y creo que al final eso es lo más bonito.

La mejor forma de seguir conectando con el público es ir con el corazón, que a veces da vergüenza, da miedo con la gente que le escuche, que yo lo he hecho y a veces me preguntaba, pero por qué escribí esta canción, luego es pensar que es real, que es esto lo que quiero decir y siento que es algo especial porque es algo que nace de dentro de tu corazón y si es algo de este lugar tan profundo es porque conecta y lo estamos viendo con esta canción de ‘En otra vida’ que es gigantesca en 18 países de Suramérica”, aseguró Lasso.

Gynebra, la española que se abre camino en Colombia:

Entre la fusión de ritmos urbanos, electrónica e incluso bachata, Gynebra llegó a su primera aparición en Colombia para darle vida a cada una de sus canciones como lo fueron ‘Celoso’ y ‘Joya’, donde por supuesto, las emociones estuvieron a flor de piel antes y después de poner un pie sobre el escenario recibiendo una gran acogida por el público asistente al Megaland haciéndola sentir como en casa.

“Estoy en un momento de mi vida, en el que quiero probar, en el que quiero innovar, investigarme y seguir abriendo puertas en la música a partir de la autenticidad. Hasta ahora estamos encaminados en la línea de urbano, algo un poco más latino. Entonces ser parte del Megaland me tuvo demasiado emocionada, hasta el último momento por fin creí que era cierto lo que estaba pasando y estoy muy agradecida por la oportunidad.

No sé desde cuando exactamente nació esa afinidad con Colombia, pero siempre fue para mí un sueño venir al país, no solo por el trato que se recibe de las personas, también el trato bonito que le dan a la música, porque siempre recuerdo cuando pequeña la banda sonora preferida con mi madre era Shakira, así que ese amor siempre está presente”, agregó Gynebra.

Artistas femeninas emergentes

La cuota femenina del festival fue bastante completa, varias mujeres de diferentes géneros le dieron la entrada a los más grandes del evento. Una de ellas fue Ela Taburet, la bogotana que brilló en los Latin Grammy llevándose el premio a ‘Mejor Artista Nuevo’. La presentación de la joven fue impecable, pues puso a cantar a todo el público su éxito ‘¿Cómo pasó?, con la que también logró colaborar con una estrella del pop, Joe Jonas.

El género urbano no se quedó atrás, Fariana demostró su gran talento y trayectoria, recibiendo una calurosa acogida por el público y sobre todo sus fans, quien le obsequiaron ramos de flores de color morado, color característico de la artista que no dejó de agradecerle a Bogotá por su apoyo.

En la puesta internacional, desde Argentina llegó Emilia, una de las artistas más importantes del pop en Latinoamérica, que a pesar de ser corta su presentación logró conquistar al público colombiano, al ser su primera vez aquí. La Argentina, con su traje rosa y sus brillos, interpretó sus éxitos como ‘La Original’, ‘No se ve’ y colaboración con Los Ángeles Azules ‘Perdonarte, ¿Para Qué? Sus fanes están a la espera de que Emilia venga con su propio concierto a la ciudad.

Lo mejor:

Wisin encendió al Megaland con su energía arrolladora:

La presentación de Wisin en definitiva fue como una máquina del tiempo; desde sus grandes clásicos como ‘Rakata’ y ‘Mayor que yo’ hasta sus éxitos más recientes como ‘Escápate conmigo’y ‘Buenos días’. Con su inigualable carisma y energía, logró conectar generaciones y mantener al público brincando y cantando durante todo su show, uno de los más esperados de la noche.

El espectáculo fue una explosión de luces, coreografías vibrantes y la pasión que caracteriza al ‘Sobreviviente’, Wisin no solo entregó música, sino una experiencia que reafirmó por qué es una leyenda del género urbano y un referente indiscutible en la escena actual.

Kapo: un viaje sonoro entre lo urbano, el afrobeat y un estilo único:



Contando con más de tres éxitos en los últimos meses, Kapo fue uno los artistas que completó la lista de presentaciones para el Megaland, saliendo a conquistar el escenario con ‘Ohnana’, que fue la sensación entre los asistentes, dándole un aire a los anteriores ‘shows’ del género urbano y por ende, bajando las revoluciones del Simón Bolívar.

Una de las grandes sorpresas que vino con homenaje incluido, llegó de la mano de su mamá, quien salió al escenario y además de ser la principal figura de su canción, también aprovechó para sacar sus mejores pasos de baile, demostrando así el vínculo irrompible entre una madre y su hijo. Sin dejar de lado, grandes interpretaciones como ‘Mochilera’ y ‘El sticker’ junto a Criss & Rony y su por supuesto, cantando a dúo con otra de las principales figuras del Megaland Danny Ocean con su canción ‘Imagínate’ siendo la sensación en medio de un show completo lleno de música, buenos pasos de baile y energía, haciendo vibrar a los más de 30 mil asistentes a este evento tan esperado antes del cierre del 2024.

La ausencia en el cierre del Megaland:

El último artista en salir al escenario del Megaland y por ende, cerrar con broche de oro esta nueva versión era Beéle. Si bien, el artista se dejó ver en camerinos preparándose para dar el 100% en la tarima, lo cierto es que terminó decepcionando a más de un fan que desde primeras horas del día llegó al Parque Simón Bolívar para disfrutar de su show bajo famosos temas como ‘Morena’, ‘Hasta aquí llegué’ y ‘Loco’, sin embargo, por problemas, al parecer, en su garganta, Brandon de Jesús López, como es su nombre de pila desistió de su presentación.

Cosas por mejorar:

Logística: para varios de los asistentes uno de los puntos que sin duda debe tener una mejora para el Megaland 2025 tiene que ver con logística, ya que a pesar de los grandes talentos con los que contó este cartel, quienes pusieron a bailar y a cantar a los presentes, la entrada para el evento terminó siendo tediosa para muchos, por el tiempo de espera que habría sido en casos de alrededor de tres horas. Cabe resaltar que ante el gran número de asistentes, ya que se esperaban más de 40 mil personas en el Parque Simón Bolívar, termina siendo casi imposible controlar el rango de tiempo en el ingreso debido a los filtros que cada asistente debe pasar con el fin de controlar la seguridad dentro del lugar.

Sumado a esto, son necesarios mejores espacios de descanso y tal vez de carga, debido a que es un festival, muchos de los asistentes llegan al parque desde el medio día y facilitar este tipo de espacios mejora mucho más la experiencia.

Sonido: Otro de los posibles cambios tiene que ver con el sonido, ya que en algunos shows, este no era el mejor e incluso uno de los artistas como lo fue Esteban Rojas, que a pocos minutos de iniciar su presentación, pidió disculpas por esta situación al público, sin embargo, esto no fue impedimento para que pusiera a corear a los asistentes sus mejores canciones y horas más tarde saliera a compartir con el público.

Lo cierto es que esta versión 2024 del Megaland finalizó siendo todo un éxito, gracias a la amplia gama de artistas con los que contó que desde sus canciones y ritmos hicieron gozar a los asistentes desde las 12 del medio día hasta casi las 2 am de este domingo 1 de diciembre, siendo este un evento inolvidable en el que recordaron, bailaron y cantaron a todo pulmón sus canciones preferidas, estando a la expectativa de lo que vendrá para el 2025, pues cada vez la vara está más alta cuando de presencia en el escenario del Megaland se trata.