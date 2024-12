Manuela Gómez retornó a sus negocios pero le prohibieron hacer esto por su seguridad

La influencer paisa Manuela Gómez ha vuelto a sus actividades laborales después de haber pasado más de 10 días hospitalizada por fuertes dolores, cuya causa sigue siendo un misterio. La creadora de contenido alarmó a sus seguidores durante su ingreso, donde se le practicaron varios procedimientos médicos, incluido una canalización central para suministrarle medicamentos.

Recientemente, Gómez utilizó sus redes sociales para compartir una actualización sobre su estado de salud y su regreso a los negocios. En un video publicado en sus historias de Instagram, la influencer explicó que debía atender compromisos laborales urgentes, lo que la obligó a organizar un viaje. Sin embargo, señaló que sigue bajo tratamiento médico y que los medicamentos recetados son bastante fuertes, afectando su rutina diaria.

“Los medicamentos que me mandaron son un poco fuertes. Me tocó conseguir a alguien que me lleve y me traiga porque me prohibieron manejar. Hoy tengo que ir a hacer vueltas y a llevar los postres porque acabo de sacar producción”, explicó Gómez, refiriéndose a uno de sus emprendimientos.

Aunque asegura que sus negocios están en buen estado, Manuela confesó que su salud sigue siendo motivo de preocupación. “Todo va súper bien, pero con mi salud todo va súper mal. Es una cosa súper extraña”, expresó.

Días atrás, la influencer había detallado que sus molestias comenzaron con un ardor intenso que se extendía desde la espalda hasta las extremidades. Este dolor fue lo que motivó su ingreso al hospital, donde los médicos le ordenaron evitar ciertas actividades debido a los efectos secundarios de los medicamentos, incluso el de conducir sola.

Los seguidores de Gómez continúan enviándole mensajes de apoyo y ánimo, mientras esperan que su condición de salud mejore pronto. Aunque la influencer no ha revelado un diagnóstico definitivo, ha demostrado su fortaleza al seguir adelante con sus responsabilidades.

Por ahora, Manuela continúa enfocada en mantener sus negocios operativos mientras lidia con los retos que implica su recuperación.