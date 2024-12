El icónico actor y cantante coreano Kim Hyun llegará a Colombia en 2025, ¿Cuánto valen las entradas?

El icónico actor y cantante coreano Kim Hyun Joong volverá a pisar tierras latinoamericanas en febrero y marzo del 2025 con su gira ‘Filament’ en la que compartirá con sus fanáticos sus más grandes éxitos.

Kim Hyun Joong es recordado por su papel en Boys Over Flowers, el k-drama que lo catapultó a la fama internacional y que se convirtió en un fenómeno en América Latina. Estrenada en 2009, la serie se popularizó en la región, atrayendo a millones de fans que quedaron cautivados por la historia de amor y amistad del famoso grupo F4. Su interpretación de Yoon Ji Hoo en este drama juvenil resonó profundamente con el público latinoamericano, consolidándolo como una de las figuras más queridas de la ola Hallyu en la región y acercando a muchas personas a la cultura coreana.

Este éxito fue seguido por otros dramas populares como Playful Kiss, afianzando su posición como una estrella global.

Además de su carrera como actor, Kim Hyun Joong ha desarrollado una destacada trayectoria musical, tanto como líder de la banda SS501 como en su etapa como solista, en la que ha sabido fusionar el K-pop con géneros como el rock.

A lo largo de los años, ha ofrecido conciertos en ciudades como Lima, Ciudad de México y Bogotá, en los que también se ha acercado a quienes forman parte de su fandom, Henecia, a través de fan meetings, dinámicas interactivas durante los espectáculos y momentos de convivencia que refuerzan el vínculo especial con sus seguidores.

Este 2025, la estrella surcoreana regresará a Latinoamérica de la mano de Studio PAV LATAM, donde interpretará canciones de álbumes exitosos como Love Universe, Lucky, y The Moon, The Sun and Your Song.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Kim Hyun Joong en Colombia?

Con una propuesta que combina novedades y clásicos, Kim Hyun Joong promete reconectar con sus fieles seguidores de la región a través de su 2025 KIMHYUNJOONG LATIN AMERICA TOUR. hay varias fechas confirmadas para la región, entre esas, Colombia el 2 de marzo de 2025 en el Royal House de Bogotá.

¿Cómo adquirir las boletas?

En Colombia, las boletas pueden adquirirse a través de Taquilla Live . La ubicación generla está con un valor de $420.000 con servicio incluido, mientras que locallidad premium tendrá un valor de $540.000 con servicio incluido. Además, Studio PAV LATAM presenta exclusivamente su tienda de boletería, donde se pueden adquirir dos experiencias únicas con el artista. Entre ellas, destacan la oportunidad de tomar una fotografía tipo polaroid con él, creando un recuerdo inolvidable para llevar a casa.

El paquete VVIP incluye la entrada a la prueba de sonido, un póster autografiado, una photo card, hi touch, acreditación y la posibilidad de acceso preferente al recinto.

Luego está el paquete VIP, el cual incluye un póster del tour, una photo card, hi touch, acreditación y entrada después del grupo VVIP.

Estos se pueden adquirir en kpoptickets.com como servicios que solo Studio PAV ofrece internacionalmente, desde el 14 de octubre. Las entradas generales para el concierto estarán disponibles en la misma plataforma desde el 16 del mismo mes.