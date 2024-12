Andrés Altafulla, el barranquillero que desata pasiones en 'La Casa de los Famosos Colombia'

Su nombre es Andrés Altafulla, un joven cantante que tiene 32 años oriundo de Barranquilla que forma parte del quinto grupo de aspirantes a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en su segunda temporada.

En su video de presentación Andrés Altafulla reveló algunas cosas de su vida y en especial de aquellas que se atrevería a hacer en la competencia, ya que llegaría completamente soltero al reality de RCN que se estrena en el 2025.

“No tengo novia, me dejaron hace seis meses. Yo soy un pelao extrovertido, genuino, carismático, emprendedor, echao pa’ lante. Llevo más de 15 años entregado a la música, hago música urbana, pero me he rebuscado con todo, arrancamos con vallenatico, salsa, merengue, y papi… ¡Caímos aquí!”, reveló Andrés Altafulla.

Precisó que de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ le intriga quiénes estarán en la competencia, cómo va a ser, qué comerán, quién lo va a sorprender, puntos que son clave dentro de la convivencia.

“Yo me dejaría tentar dentro la casa por una mujer que me guste, las mujeres me gustan todas, como un león voy, soy cazador 100 %. No soporto la gente mentirosa, la gente hipócrita, la gente que no es leal ¿Cómo reacciono ante esas personas? Tiro el varillazo, y ya si la vaina no cambia…. ¡Verguero!”, dijo Andrés Altafulla.

Indicó que es sumamente competitivo y que lega al reality a muerte, pues con él tienen que “pararse duro” y que aportará locura, diversión extrema ya que si le toca hacer bromas las hará.

“Yo con esa platica hago una fiesta, una parrandita bien bacana con Altafulla, me deben elegir a mi porque soy la monda. Porque soy un pelao con todo el sabor, porque tengo todo el carisma”, finalizó Andrés Altafulla.

¿Cómo votar en ‘La Casa de los Famosos Colombia’?

Para poder votar por una de las seis aspirantes a participante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en su segunda temporada lo primero que tiene que hacer es ingresar a la página del reality de RCN.

Crear una cuenta

Ingresar su nombre completo para comenzar

Agregar el número de celular para completar su registro

Anotar su correo electrónico para activar su cuenta

Presionar sobre el nombre de la o el participante que desea

Las votaciones se abren los domingos a las 7:00 p.m. y se cierran el siguiente domingo a las 4:00 p.m., cada uno de los ganadores será anunciado los domingos en la emisión de Noticias RCN de las 7:00 de la noche. El sistema de votación se llevará a cabo durante seis semanas, por lo que el último participante escogido bajo el método de votación se conocerá el próximo 15 de diciembre.