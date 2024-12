“Vamos a regalar algo más”: Shakira brindó nueva información sobre el sorteo de su Lamborghini

Shakira actualizó a sus seguidores sobre cómo va avanzando la dinámica del concurso en donde le regalará su Lamborghini a uno de sus seguidores, contando no solo que ya tiene varios videos favoritos, sino también que tiene en la mira otro premio para dárselo a aquellos participantes destacados no logren llevarse su carro.

La colombiana sorprendió a muchos de sus seguidores al anunciar que se desprendería de su costoso vehículo con el fin de hacer feliz a alguno de sus fanáticos, todo a través de una especie de rifa, en la cual deberán seguir varios lineamientos para poder participar.

A través de una serie de publicaciones en Instagram indicó que aquel seguidor que lograra sorprenderla con un video original en donde sonara su más reciente tema, ‘Soltera’, lograría quedarse con el lujoso vehículo, lo que desató furor entre sus seguidores de Estados Unidos, único país en donde será válido el concurso.

Durante las últimas semanas, varios internautas se han sumado a la dinámica grabando todo tipo de videos en donde dejan ver su creatividad al momento de reflejar la canción, bien sea con temáticas cómicas, reflexivas o incluso con producciones costosas.

Y tras ver el talento de sus seguidores durante este concurso, Shakira publicó en una historia de Instagram que ante la participación masiva de sus seguidores estaría jugando con la idea de que no solo terminé regalando su carro, sino que también se ponga otro premio sobre la mesa.

“Los videos están tan buenos, me he reído tanto con muchos de los videos que han mandado y también me ha sorprendido increíblemente la creatividad que tienen, que anoche soñé que tenía que regalar no solo el carro, sino también tiquetes para los conciertos. No sé, tenemos que premiar al menos a 10 de los mejores videos”, dijo con emoción la colombiana.

Shakira ya está empezando a seleccionar algunos de los mejores videos

A través de sus historias de Instagram, la cantante empezó a publicar varios de los videos que ella considera como sus favoritos, dando a entender que estos son algunos de los finalistas para optar por el premio del lujoso vehículo.

En las historias de Shakira se podían ver diferentes clips donde abundaba la comedia, la creatividad, la emoción, la destreza e incluso el empeño que sus fanáticos le han puesto a esta dinámica, resaltando que algunos de ellos cuentan con una gran producción.

Cabe destacar que Shakira no es la única que se está encargando de seleccionar los videos, ya que debido a la alta demanda de participación tuvo que pedir ayuda de otros colegas como Sebastián Yatra y Manuel Turizo para que tomaran en cuenta a varios de los participantes.