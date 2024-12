“Seguirás brillando”: Las emotivas palabras de Carolina Cuervo, de ‘MasterChef’, a Sandra Reyes

El mundo artístico colombiano sigue conmovido tras la inesperada muerte de la actriz Sandra Reyes, conocida por su inolvidable interpretación de la doctora Paula en la icónica telenovela ‘Pedro el escamoso’. La actriz falleció el 1 de diciembre de 2024 a los 49 años, tras una lucha discreta contra el cáncer de seno, un padecimiento que mantuvo en secreto y que solo conocía su círculo más cercano.

El repentino deceso de Sandra Reyes ha dejado un vacío en el medio artístico, y varios colegas han expresado su tristeza y admiración hacia quien fuera una figura destacada de la televisión nacional. Carolina Cuervo, actriz y participante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, compartió un sentido mensaje a través de sus redes sociales para despedir a su amiga y compañera.

“Me quedo con tu poder, amiga. Me quedo con esa fuerza que me atrajo desde siempre, con tus ojos bellos, fascinantes; me quedo con tu talento, con tu humor, tus caras locas; con tu alegría dentro y fuera del escenario; con nuestras conversaciones profundas, con tu sororidad, con tu lucha como loba por las mujeres, con tu facilidad para conmover”, escribió Cuervo.

El mensaje continuó destacando la conexión profunda que ambas compartían. “Te agradezco por haberme regalado tantos momentos de complicidad, por haberme compartido tu conocimiento, tu sabiduría, por conectarme con el universo desde tantos lugares posibles, todo eso que es tu infinitud. ¡Ahó! Me despido triste, conmovida, vacía; me quedo con preguntas sin respuestas, con el alma rota, pero acepto tu partida, amiga.”

Cuervo finalizó su homenaje deseando luz y paz para la trascendencia de Sandra Reyes: “Trasciende, despójate y sana; disuélvete en las estrellas, aúlla fuerte y resuena con el cosmos, que aquí seguirás brillando —siempre, siempre— entre nosotros. ❤️ Luz para ti y tu trascendencia.Te amo, @sandrareyesactrizoficial.”

Sandra Reyes dejó un legado invaluable en la televisión colombiana, recordada no solo por su gran talento sino también por su calidad humana, alegría y compromiso social.