Conozca a Claudio de la Torre, el actor venezolano que busca entrar a ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Su nombre es Claudio de la Torre, y se trata de un actor venezolano de 43 años que forma parte del quinto grupo de aspirantes de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ segunda temporada. En su video de presentación el también modelo precisó que no está soltero, pues tiene un compromiso desde hace dos años atrás.

PUBLICIDAD

Lea también: ‘Alerta’ arrasó en votaciones de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ y es el nuevo confirmado

El actor de éxitos como ‘La Viuda Joven’, ‘Yo, mi ex y sus secuestradores’, así como ‘Mía Es La Venganza’ se define com una persona honesta, indecisa, competitiva y especial muy terca.

“La Casa de los Famosos, de por sí el reality, es un psicólogo porque tienes que convivir con 24 personalidades distintas y si uno mismo a veces no se soporta... ¿¡Cómo será soportar a los demás!? ¡Es un reto para mí!”, dijo Claudio de la Torre.

Precisó que no es fácil, ya que su espíritu competitivo es su talón de Aquiles, y que dentro de la competencia no estaría dispuesto a negociar el fallarse a él mismo, así como la traición, mentiras y la hipocresía.

“Hay un tipo de persona que de verdad me costaría mucho aceptar que es la persona cizañosa, la persona que te habla de una forma y por detrás te clava un puñal. A mí me gustaría confrontarlas porque si no se lo digo también sería otro hipócrita más”, subrayó Claudio de la Torre.

Precisó que quiere que la gente lo conozca tal y como es, por lo que exhortó a los televidentes a votar por él, pues está dispuesto a dar lo mejor que tiene y que no salga su peor faceta.

PUBLICIDAD

Votaciones de ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Para poder votar por una de las seis aspirantes a participante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en su segunda temporada lo primero que tiene que hacer es ingresar a la página del reality de RCN.

Crear una cuenta

Ingresar su nombre completo para comenzar

Agregar el número de celular para completar su registro

Anotar su correo electrónico para activar su cuenta

Presionar sobre el nombre de la o el participante que desea

Las votaciones se abrirán los lunes a las 6:00 a.m. y se cerrarán los domingos a las 4:00 p.m., cada uno de los ganadores será anunciado los domingos en la emisión de Noticias RCN de las 7:00 de la noche. El sistema de votación se llevará a cabo durante seis semanas, por lo que el último participante escogido bajo el método de votación se conocerá el próximo 15 de diciembre.